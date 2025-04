Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka “Pekina ir informēta” par Ķīnas pilsoņu vervēšanu, lai cīnītos Krievijas pusē Ukrainā, tā ziņo Vācijas medijs “Deutsche Welle“.

“Ir 155 cilvēki ar vārdiem un pases datiem, kuri Ukrainas teritorijā cīnās pret ukraiņiem,” Zelenskis sacīja žurnālistiem preses brīfingā Kijivā.

Viņš sacīja, ka Krievija vervē Ķīnas pilsoņus, izmantojot sociālos tīklus.

Iepriekš Ķīnas Ārlietu ministrija paziņoja, ka tā pārbauda situāciju Ukrainā un pastāvīgi ir ieteikusi saviem pilsoņiem izvairīties no bruņota konflikta zonām, jo īpaši mudinot viņus “izvairīties no piedalīšanās jebkuras puses militārajās operācijās”.

Zelenskis šovakar soctīklā “X”, publicējot kāda ķīnieša foto, savā ierakstā norādīja: “Pirmie divi sagūstītie Ķīnas pilsoņi. Šodien ar viņiem runāja Ukrainas Drošības dienesta izmeklētāji. Mēs strādājam, lai noskaidrotu visus faktus par šo un citu Ķīnas pilsoņu iesaistīšanos Krievijas okupācijas armijas sastāvā. Pie šī jautājuma strādā arī Ukrainas izlūkdienesti.”

Ukrainas prezidents atzina, ka viņiem šobrīd ir precīzi dati par vairāk nekā 150 Ķīnas pilsoņiem [vēlāk skaits precizēts- 155;- red.piez.], kuri bija iesaistīti Krievijas karā pret Ukrainu. “Mēs zinām, ka patiesais skaits ir lielāks. Ukraina uzskata, ka šāda klaja Ķīnas pilsoņu iesaistīšana karadarbībā Ukrainas teritorijā agresīva kara laikā ir apzināts solis kara paplašināšanas virzienā un vēl viens apliecinājums tam, ka Maskavai vienkārši nepieciešams paildzināt karadarbību.”

Zeleskis soctīklā “X” raksta: “Krievijai ir vienalga, kas šajā neprātīgajā karā iet bojā, viņai ir svarīgi tikai tas, lai karš turpinātos. Mums visiem – visiem partneriem, visiem godprātīgajiem starptautisko attiecību dalībniekiem – ir jāatņem Krievijai iespēja turpināt karu, tostarp izmantojot šādus cilvēkus.”

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka Ukrainas bruņotie spēki ir sagūstījuši divus Ķīnas pilsoņus, kuri karoja Krievijas armijas sastāvā Doņeckas apgabalā, tā otrdien, 8.aprīlī, paziņoja Ukrainas prezidents Zelenskis.

The first two captured Chinese citizens. Today, investigators from the Security Service of Ukraine spoke with them. We are working to establish all the facts regarding the involvement of these and other Chinese citizens being part of the Russian occupation army. Ukrainian… pic.twitter.com/PkBpBjI2Qm

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2025