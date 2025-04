Foto: Ekrānuzņēmums no video

Ķīnas Ārlietu ministrija atbild uz Zelenska paziņojumu par ķīniešiem krievu armijā Ieteikt







Vakar, 8. aprīlī, Kijevā notikušajā preses konferencē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina sagūstījusi divus Ķīnas pilsoņus, kuri karā cīnījās Krievijas pusē, tomēr Ķīnas Ārlietu ministrija noliedz ķīniešu pilsoņu dalību karā Ukrainā Krievijas pusē.

Kā vēsta ziņu portāls Meduza, Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Liņs Dzjaņs preses brīfingā, atbildot uz žurnālista jautājumu par Ukrainas armijas sagūstītajiem ķīniešu karavīriem, norādīja, ka Ķīna vienmēr aicina savus pilsoņus atturēties no dalības bruņotos konfliktos.

“Ķīna pārbauda informāciju kopā ar Ukrainas pusi. Vēlos uzsvērt, ka Ķīnas valdība vienmēr aicina savus pilsoņus turēties tālāk no konflikta zonām, izvairīties no jebkādas dalības bruņotā konfliktā, jo īpaši – no iesaistes militārās operācijās,” viņš piebilda.

Liņs arī par nepamatotu nodēvēja Zelenska paziņojumu, ka vēl citi Ķīnas pilsoņi sniedz palīdzību Krievijai karā.

Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki Donbasa teritorijā sagūstījuši divus Ķīnas pilsoņus, kuri karojuši Krievijas armijas sastāvā. Viņš arī norādīja, ka Kijivas rīcībā ir informācija par vēl citiem Ķīnas pilsoņiem, kuri dienē Krievijas bruņotajos spēkos, taču detaļas neatklāja. Zelenskis esot uzdevis Ukrainas ārlietu ministram nekavējoties sazināties ar Pekinu.