Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Zelenskis: Krievijas karavīri nogalinājuši vairākus nolaupītos Ukrainas pilsētu mērus







Vairāku Ukrainas pilsētu mēri, kurus nolaupījuši Krievijas okupanti, atrasti miruši vai arī nav zināma viņu atrašanās vieta, intervijā izdevumam “The Economist” sacījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Viņi nolaupa mūsu pilsētu mērus. Viņi nogalinājuši vairākus no viņiem. Dažus no viņiem mēs nevaram atrast. Kādus no viņiem jau atradām, un viņi ir miruši,” atzinis Ukrainas prezidents.

Zelenskis uzsvēra, ka Krievijas armija okupētajās teritorijās izmanto tādas pašas metodes, kādas 2014.gadā pielietoja Donbasā Ukrainas austrumos.

Zināms par vairākiem gadījumiem, kad Krievijas karavīri nolaupījuši ieņemto Ukrainas pilsētu un ciemu mērus.

Piemēram, 23.martā Krievijas Bruņoti spēku karavīri iegāja Kijivas apgabala Motižinas ciema vecākās mājās, nelikumīgi aizturēja viņu un viņas vīru, aizvedot viņus nezināmā virzienā.

20.martā nolaupīts Harkivas apgabala Cirkunu ciema mērs Mikola Sikalenko.

Savukārt 11.martā kļuva zināms, ka nolaupīts Melitopoles pilsētas mērs Ivans Fedorovs. Viņu aizveda nezināmā virzienā. Ukrainas Ārlietu ministrija nolaupīšanu kvalificēja kā kara noziegumu. 14.martā Zaporižjas apgabala militārā administrācija paziņoja, ka nolaupītais Melitopoles mērs ir okupētajā Luhanskā, kur viņam inkriminēta krimināllieta par “terorismu”. 16.martā kļuva zināms, ka Fedorovs atbrīvots gūstekņu apmaiņā.