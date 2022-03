Foto: AFP/Scanpix/LETA

Zelenskis: No aplenktajām pilsētām piektdien evakuēti 7144 cilvēki







Lai gan Krievijas iebrucēji Ukrainā lielākoties neļāva darboties humānajiem koridoriem, no aplenktajām pilsētām piektdien izdevās evakuēt 7144 cilvēkus, videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Par spīti visam, izdevās izglābt 7144 cilvēkus. No Enerhodaras, Bučas, Hostomeļas un Kozarovičiem. Un tie ir 7144 iemesli, lai gan rīt, gan parīt censtos organizēt ukraiņu glābšanu no aplenktajām pilsētām. Mēs to darīsim. Mēs darīsim visu, lai ievestu ukraiņu pilsētās humānās kravas,” paziņoja valsts prezidents.

Viņš atzīmēja, ka ienaidnieks turpina bloķēt Mariupoli. “Krievijas karaspēks neielaida pilsētā mūsu palīdzību un turpina spīdzināt mūsu cilvēkus, mūsu mariupoliešus. Rīt mēs tomēr mēģināsim vēlreiz. Vēlreiz [mēģināsim] nosūtīt pārtiku, ūdeni un medikamentus mūsu pilsētai,” sacīja Zelenskis.

Ukrainas vicepremjere pagaidām okupēto teritoriju reintegrācijas jautājumos Irina Vereščuka paziņoja, ka, pateicoties evakuācijai caur humānajiem koridoriem, līdz šim ir izdevies izvest uz drošām zonām 125 tūkstošus cilvēku.