Zelenskis par Ukrainas ceļu uz NATO: “Nenoteiktība ir vājums. Un es to atklāti apspriedīšu samitā”

Kā tika ziņots, Lietuvas galvaspilsētā šodien sākas NATO samits, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta alianses reakcijai uz Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un Ukrainas vēlmei kļūt par NATO dalībvalsti.

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis atbalsta Ukrainas prasību, lai Ukraina Viļņā saņemtu nepārprotamu signālu, ka pēc kara beigām tā kļūs par alianses dalībvalsti.

Tomēr tādas lielvaras kā ASV un Vācija nevēlas iet tālāk par alianses 2008. gadā doto solījumu, ka Ukraina kaut kad abstraktā nākotnē pievienosies NATO, nenosakot nekādu konkrētu grafiku uzņemšanas procesam.

Tajā pašā laikā paredzēts apspriest drošības garantijas Ukrainai, kamēr tā nekļūs par pilntiesīgu alianses dalībvalsti.

Tērzēšanas platformā “Twitter” Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dalījies ar savu nostāju šajā tik krasi apspriestajā jautājumā.

“Mēs novērtējam savus sabiedrotos. Mēs augstu vērtējam mūsu kopīgo drošību. Un mēs vienmēr novērtējam atklātu sarunu. Ukraina būs pārstāvēta NATO samitā Viļņā. Jo runa ir par cieņu,” viņš uzsver.

“Tas ir bezprecedenta un absurdi, ka nav noteikts termiņš ne uzaicinājumam, ne Ukrainas dalībai,” viņš pauž sašutumu, piebilstot, “tajā pašā laikā neskaidrs formulējums par nosacījumiem tiek pievienots pat Ukrainas uzaicināšanai.”

Viņš secina: “Šķiet, nav gatavības nedz uzaicināt Ukrainu NATO, nedz padarīt to par alianses dalībvalsti. Tas nozīmē, ka tiek atstāts iespēju logs sarunās ar Krieviju vienoties par Ukrainas dalību NATO. Un Krievijai tas nozīmē motivāciju turpināt savu teroru.”

“Nenoteiktība ir vājums. Un es to atklāti apspriedīšu samitā,” ieraksta beigās uzsver Volodimirs Zelenskis.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

