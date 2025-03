Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien pēc jauniem Krievijas gaisa uzbrukumiem paziņoja, ka Krievija izrādījusi intereses trūkumu par mieru un ka Krieviju vajag piespiest uz mieru.

“Šis Krievijas uzbrukums mūsu energosistēmai un civiliem objektiem šodien bija ierasts Krievijai kā vienmēr, tik ļauns un cinisks kā vienmēr, it kā nebūtu bijis Ukrainas un pasaules mēģinājumu izbeigt šo karu,” Zelenskis sacīja savā ikdienas uzrunā piektdienas vakarā.

Viņš uzsvēra, ka Ukraina ir ieinteresēta ātra miera panākšanā. “Un katru dienu jauni Krievijas triecieni un pati realitāte pierāda, ka Krieviju vajag piespiest uz mieru,” sacīja Zelenskis.

Prezidents bruņoto spēku virspavēlniecības sēdē sacīja, ka ir tikusi rūpīgi analizēta Ukrainas pretgaisa aizsardzības darbība.

Ukrainas Gaisa spēki piektdien ziņoja, ka Krievijas karaspēks naktī uz piektdienu veicis triecienu Ukrainai ar 67 dažādu veidu raķetēm, kā arī ar 194 droniem. Ukraiņi notriekuši 34 raķetes un simts dronus. Vēl līdz desmit raķetēm nesasniedza savu mērķi, un 86 dronu imitatoru lokācija pazaudēta bez negatīvām sekām.

Krievi ar dažādām raķetēm, kas palaistas no gaisa, zemes un jūras, mērķēja pa Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem, jo īpaši gāzes rūpniecības objektiem.

Pirmo reizi uzbrukuma atvairīšanā līdzās ASV iznīcinātājiem F-16 tika izmantoti arī pirms mēneša saņemtie Francijas iznīcinātāji “Mirage-2000”.

ASV prezidents Donalds Tramps ir vainojis Zelenski nepietiekamos centienos panākt mieru un ir apturējis ASV militāro palīdzību Ukrainai. Šis Trampa lēmums cita starpā apdraud Ukrainas pretgaisa aizsardzības nodrošinājumu.

Zelenskis soctīkla vietnē “X” piektdien, 7.martā, pateicās par sabiedroto atbalstu un raksta sekojošo: “Mēs turpinām strādāt ar partneriem, kuri meklē mieru tāpat kā mēs, koncentrējoties uz nepieciešamajiem soļiem. Nākamnedēļ būs daudz darba šeit Eiropā, ar ASV un Saūda Arābijā – mēs gatavojam tikšanos, lai paātrinātu mieru un stiprinātu drošības pamatus.”

“Šobrīd intensīvs darbs ar prezidenta Trampa komandu notiek dažādos līmeņos – ir daudz zvanu. Tēma skaidra – miers pēc iespējas ātrāk, drošība pēc iespējas uzticamāka. Ukraina ir pilnībā apņēmusies ievērot konstruktīvu pieeju. Es pateicos visiem, kas palīdz,” norādīja Zelenskis.

We continue working with partners who seek peace just as we do, focusing on the necessary steps. Next week, there will be a lot of work here in Europe, with the U.S., and in Saudi Arabia – we are preparing a meeting to accelerate peace and strengthen the foundations of security.… pic.twitter.com/RDoGpHNwUl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025