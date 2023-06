Foto: AP/SCANPIX Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis fotogrāfējas kopā ar ukraiņu karavīru.

VIDEO. Zelenskis: Ukrainā notiek pretuzbrukuma darbības un visi šobrīd ir “pozitīvi noskaņoti” Ieteikt







Ziņa papildināta ar video, kurā V.Zelenskis apstiprina Ukrainā notiekošās pretuzbrukuma darbības pl. 21:24.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka Ukrainā notiek pretuzbrukuma un aizsardzības darbības un ka Ukrainas armijas vadība ir noskaņota pozitīvi.

Zelenskis preses konferencē pēc sarunām ar Kanādas premjerministru Džastinu Trudo aicināja ukraiņus neuzticēties “Telegram” kanāliem un “īpaši Putinam”.

Viņš paziņoja, ka visi Ukrainas komandieri ir pozitīvi noskaņoti.

“Es katru dienu sazinos ar mūsu dažādu virzienu komandieriem. Visi šobrīd ir pozitīvi noskaņoti. Tā arī nododiet Putinam,” sacīja Zelenskis, atbildot uz jautājumu par pretuzbrukuma gaitu.

“No mana viedokļa raugoties, Ukrainā notiek pretuzbrukuma un aizsardzības darbības. Kādā stadijā – es sīkāk neteikšu. Un es domāju, ka mēs to jutīsim,” norādīja prezidents.

“Es neuzticētos “Telegram” un Putinam. Mums vajadzētu uzticēties savām militārpersonām,” uzsvēra Zelenskis.

Kijivā negaidīti ieradies Kanādas premjerministrs Trudo

Turklāt šodien, 10.jūnijā, Kijivā iepriekš neizziņotā vizītē ieradies Kanādas premjerministrs Džastins Trudo.

Kanādas premjerministra fotogrāfijas Kijivā parādījušās sociālajos tīklos un Kanādas plašsaziņas līdzekļos.

Kanādas premjerministrs ieradās Ukrainā kopā ar vicepremjerministri Kristiju Frīlendu, kurai ir ukraiņu saknes.

Trudo vizīte, tāpat kā vairums Rietumu amatpersonu vizīšu, netika izziņota drošības apsvērumu dēļ.

Trudo sāka vizīti, noliekot vainagu pie Piemiņas sienas, kas veltīta Krievijas-Ukrainas karā kritušajiem.

Šī ir otrā Trudo vizīte Ukrainā kopš pagājušā gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Pēdējo reizi Trudo Ukrainu apmeklēja 2022.gada maijā.

Šolcs plāno drīzumā runāt ar Putinu

Tikmēr Vācijas kanclers Olafs Šolcs šo sestdien, 10.jūnijā, paziņoja, ka viņš plāno uzturēt kontaktus ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un drīzumā ar viņu aprunāties.

Šolcs norādīja, ka viņš runājis ar Putinu neilgi pēc tam, kad Putins pirms 15 mēnešiem deva pavēli sākt pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.

“Es plānoju drīzumā to darīt vēlreiz,” viņš pavēstīja Vācijas dienvidu pilsētā Nirnbergā notiekošajā protestantu baznīcas kongresā.

Priekšnoteikums taisnīgam mieram ir Krievijas spēku izvešana, sacīja Šolcs. “Tas ir jāsaprot.”

Spriedze Berlīnes attiecībās ar Maskavu turpinājusi vienīgi pieaugt, un to īpaši saasināja pēc ilgas vilcināšanās janvārī beidzot pieņemtais Šolca valdības lēmums atļaut Vācijā ražoto smago tanku nodošanu Ukrainai.

Ukrainian soldiers preparing an assault against the Russian Army. pic.twitter.com/Rte3waQBl6 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2023

The Ukrainian Army has taken the village of Lobkovo. Here is a video of a soldier of the 130th separate reconnaissance battalion storming the village pic.twitter.com/O2mPmNbqS3 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2023

🇨🇭 Switzerland has a creative approach to the organization of local referendums. pic.twitter.com/EUREalCeOe — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023

Canadian Prime Minister Justin Trudeau has arrived in Kyiv. pic.twitter.com/bAkYQwaN0D — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023

Justin Trudeau announced that #Canada will impose additional sanctions against 24 Russian citizens and 17 Russian companies. pic.twitter.com/FAcbLwzhxy — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023