“Zelta likums – nav nekādas ātras peļņas.” Kā neuzķerties uz krāpniekiem internetā? Ieteikt







“Ir jāsaprot zelta likums visā – nav nekādas ātras peļņas, nav nekāds ātrais bizness,” viesojoties TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsver Sindija Bokāne, digitālā satura autore, Latvijas blogeru un influenceru asociācijas vadītāja.

Jebkurā lietā, darbā vai biznesā ir jāiegulda liels darbs, tāpēc nekad nevar ticēt ātras peļņas shēmām un programmām.

Tāpat vienmēr jebkura informācija jāizpēta no vairākām pusēm, uzdodot pēc iespējas vairāk jautājumu.

“Trešais ieteikums varbūt vairāk no tāda drošības viedokļa – nevērt vaļā nekādus nepazīstamus linkus vai saites, vai tādus kā maldinošus paziņojumus, kas it kā nāk no Instagram puses. Šobrīd daudzi cilvēki šādā veidā pazaudē savus profilus,” viņa stāsta.

Tie ir tādi kā kibernoziegumi, kur pēc tam pretī par šo kontu atgūšanu tiek piedāvāts samaksāt naudā uz Revolut vai nosūtīt kriptovalūtu.