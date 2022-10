14. Saeimas vēlēšanas

Zemgalē Saeimas vēlēšanās labākie rezultāti ZZS un JV. Kas līderi pārējos novados? Ieteikt







Zemgalē aizvadītajās Saeimas vēlēšanās labākos rezultātus sasniegušās Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un “Jaunā vienotība” (JV), kuras abas šajā vēlēšanu apgabalā varētu būt ieguvušas pa trim deputātu mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie sākotnējie vēlēšanu rezultāti, saskaitot balsis visos Zemgales vēlēšanu iecirkņos.

Par ZZS Zemgalē nobalsojuši 19,55% vēlētāju, savukārt par JV – 18,75%.

Tālāk Zemgalē seko “Apvienotais saraksts” (AS) – 12,42% – un Nacionālā apvienība (NA) – 12,16%, kas abas varētu būt ieguvušas pa diviem mandātiem. Savukārt “Attīstībai/Par” (AP), Latvija pirmajā vietā” (LPV) un “Progresīvie” (P) varētu būt ieguvuši pa vienam mandātam, savācot attiecīgi 5,06%, 4,56% un 4,35% balsu. Par partiju “Stabilitātei!” (S) nobalsojuši 3,02% zemgaliešu, kas nav bijis pietiekami, lai no šī apgabala iegūtu kaut vienu mandātu.

Situācija gan vēl var būtiski mainīties, jo divu partiju – AP un “Saskaņas” – sasniegtie rezultāti valstī kopumā svārstās ap iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5% robežu. AP pašlaik ir virs barjeras un piedalās mandātu sadalē, bet “Saskaņa” ir zem un pagaidām tajā nepiedalās. Vēl atlicis saskaitīt gana daudz balsu, lai gan AP varētu izkrist no Saeimas, gan arī “Saskaņa” iegūt minimālu pārstāvniecību, tādējādi būtiski mainot kopējos rezultātus un mandātu sadalījumu.

“Saskaņa” Zemgalē savākusi 2,26% balsu, kas, visticamāk, tai nedotu iespējas iegūt kādu deputāta mandātu šajā apgabalā.

Savukārt plusu un svītrojumu apkopošana Zemgalē vēl turpinās, un pagaidām šie dati nav apkopoti vienā iecirknī no 163.

Līdz šim apkopotie rezultāti liecina, ka no ZZS deputāta mandātus Zemgalē iegūs Viktors Valainis, Andris Bērziņš un Līga Kļaviņa, no JV – Anda Čakša, Mārtiņš Felss un Mārtiņš Daģis, pirmajam aiz strīpas paliekot finanšu ministram Jānim Reiram, no AS – Ingmārs Līdaka un Edgars Tavars, Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore, atkal tālu aiz svītras paliekot Imantam Parādniekam, no AP – Artūrs Toms Plešs, no LPV – Edmunds Zivtiņš, bet no P – Atis Švinka.

Zemgalē vēlēšanās piedalījās 62,72% vēlētāju.

Vidzemē Saeimas vēlēšanās uzvar JV

Vidzemē aizvadītajās Saeimas vēlēšanās pārliecinoši labāko rezultātu sasniegusi “Jaunā vienotība” (JV), kura šajā vēlēšanu apgabalā saņēmusi 23,46% vēlētāju atbalstu un varētu būt ieguvusi septiņus mandātus, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie sākotnējie vēlēšanu rezultāti, saskaitot balsis visos Vidzemes vēlēšanu iecirkņos.

Tālāk Vidzemē seko “Apvienotais saraksts” (AS) ar 12,62% vēlētāju atbalstu, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) – 12,10% – un Nacionālā apvienība (NA) – 11,39%. Visas šīs partijas varētu būt ieguvušas pa četriem mandātiem.

Par “Attīstībai/Par” (AP) Vidzemē nobalsojuši 7,41% vēlētāju, par “Progresīvajiem” (P) – 5,95%, bet par Latvija pirmajā vietā” (LPV) – 5,14%. Šīs trīs partijas Vidzemē varētu būt ieguvušas pa diviem mandātiem. Savukārt par partiju “Stabilitātei!” (S) nobalsojuši 3,04% vēlētāju, kas ļāvis iegūt vienu mandātu.

Situācija gan vēl var būtiski mainīties, jo divu partiju – AP un “Saskaņas” – sasniegtie rezultāti valstī kopumā svārstās ap iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5% robežu. AP pašlaik ir virs barjeras un piedalās mandātu sadalē, bet “Saskaņa” ir zem un pagaidām tajā nepiedalās. Vēl atlicis saskaitīt gana daudz balsu, lai gan AP varētu izkrist no Saeimas, gan arī “Saskaņa” iegūt minimālu pārstāvniecību, tādējādi būtiski mainot kopējos rezultātus un mandātu sadalījumu.

Savukārt plusu un svītrojumu apkopošana Vidzemē vēl neesot pabeigta vienā iecirknī no 272.

Līdz šim apkopotie rezultāti liecina, ka no JV deputāta mandātus Vidzemē iegūs Krišjānis Kariņš, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Hosams Abu Meri, Raimonds Čudars, Andrejs Ceļapīters un Jānis Skrastiņš, no AS – Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Māris Sprindžuks un Česlavs Batņa, bet no ZZS – Armands Krauze, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa un Harijs Rokpelnis.

No NA Vidzemē varētu būt ievēlēti Raivis Dzintars, Uģis Mitrevics, Jānis Dombrava un Jānis Grasbergs, no AP – Artis Pabriks un Ieva Ilvesa, no P – Kaspars Briškens un Jana Simanovska, no LPV – Ričards Šlesers un Linda Liepiņa, bet no S – Glorija Grevcova.

Vidzemē vēlēšanās piedalījās 66,26% vēlētāju.

Kurzemē līderību 14.Saeimas vēlēšanās dala ZZS un “Apvienotais saraksts”

Kurzemē līderību 14.Saeimas vēlēšanās dala Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un partiju apvienība “Apvienotais saraksts” (AS), liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Ar nelielu pārsvaru pirmajā vietā ir ZZS, par ko nobalsoja 21,55% vēlētāju, savukārt AS saņēma 21,29% balsu.

Trešajā vietā ierindojas nacionālā mēroga līdere – partiju apvienība “Jaunā vienotība”, par kuru atdoti 16,42% balsu. Par Nacionālo apvienību Kurzemē nobalsoja 10,02% vēlētāju.

Pārējām partijām Kurzemes vēlēšanu apgabalā nav izdevies pārvarēt 5% latiņu. Par partiju “Progresīvie” Kurzemē nobalsoja 4,88% vēlētāju, partiju “Latvija pirmajā vietā” – 4,32%. Partija “katram un katrai” tika pie 3,11% balsu, bet partiju apvienība “Attīstībai/Par!” – pie 3,07%.

Valdībā pārstāvētā partija “Konservatīvie” Kurzemē ieguva vien 2,9% balsu, kam seko “Stabilitātei!”, “Saskaņa”, “Republika” un pārējās partijas.

Kopumā Kurzemē šajās vēlēšanās bija 180 070 ballstiesīgie, no kuriem līdz iecirknim tika 108 073 cilvēki.

“Saskaņas” popularitātei strauji krītot, Latgales vēlēšanu apgabalā uzvar “Stabilitātei!”

Latgalē 14.Saeimas vēlēšanās uzvarējusi Alekseja Rosļikova vadītā partija “Stabilitātei!” (S), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati.

Apkopojot informāciju par visām deviņām apgabalā iekļautajām pašvaldībām, šajā teritorijā uzvarējusi partija “Stabilitātei”, sasniedzot 18,56% balsu.

Otrajā vietā ierindojusies Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), par kuru Latgalē kopumā nobalsoja 14,54% vēlētāju.

Savukārt “Saskaņa”, kas tradicionāli bijusi līdere Latgales vēlēšanu apgabalā – īpaši “Saskaņas” politiķu vadītajās pašvaldībās, noslīdējusi līdz trešajai vietai, saņemot 11,47% balsu.

Latvijas Krievu savienība Latgalē saņēmusi 7,22% vēlētāju balsu, “Jaunā vienotība” (JV) – 6,97% balsu, partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) tikusi pie 6,53% vēlētāju balsu, Nacionālā apvienība (NA) saņēmusi 5,78% balsu, bet “Apvienotais saraksts” (AS) – 5,12% balsu.

Latgalē ir pabeigta arī plusu un svītrojumu par deputātu kandidātiem apkopošana. Līdz šim apkopotie rezultāti liecina, ka S būs ieguvusi četrus mandātus un to no Latgales Saeimā pārstāvēs Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka, Nadežda Tretjakova un Iļja Ivanovs, bet ZZS iegūs trīs mandātus un deputātu krēslus ieņems Kaspars Melnis, Līga Kozlovska un Anita Brakovska.

Pārējās partijas Latgalē varētu būt ieguvušas pa vienam mandātam, un Saeimā varētu nonākt Rihards Kozlovskis (JV), Vilis Krištopans (LPV), Edmunds Teirumnieks (NA), Juris Viļums (AS), Andris Vaivods (AP) un Leila Rasima (P).

Situācija gan vēl var būtiski mainīties, jo divu partiju – AP un “Saskaņas” – sasniegtie rezultāti valstī kopumā svārstās ap iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5% robežu. AP pašlaik ir virs barjeras un piedalās mandātu sadalē, bet “Saskaņa” ir zem un pagaidām tajā nepiedalās. Vēl atlicis saskaitīt gana daudz balsu, lai gan AP varētu izkrist no Saeimas, gan arī “Saskaņa” iegūt minimālu pārstāvniecību, tādējādi būtiski mainot kopējos rezultātus un mandātu sadalījumu.

Latgalē vēlēšanās piedalījās 57,14% vēlētāju.