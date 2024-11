Ziema. Foto: Paula Čurkste/LETA

Ziema ieskrienas! Piektdien daudzviet Latvijā snigs, šoferiem jābūt uzmanīgiem Ieteikt







Piektdien daudzviet Latvijā snigs, saulaināka diena gaidāma Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Reklāma Reklāma

Snigšana pārsvarā būs neliela, bet vietām snigs stiprāk. Visvairāk snigs Limbažu novada ziemeļu daļā. Arī valsts vidienē vietām uzsnigs vairāki centimetri sniega.

Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12-17 metriem sekundē, līdz ar to vietām gaidāms arī putenis. Kurzemes lielākajā daļā vējš būs lēnāks.

Maksimālā gaisa temperatūra -1..+3 grādi.

Rīgā iespējams sniegs, pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs +1 grāds.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 985 hektopaskāliem valsts ziemeļrietumos līdz 993 hektopaskāliem Latgales dienvidos.

Piektdienas rītā daudzviet Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 93 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas no Rīgas līdz Siguldai, uz Valmieras šosejas no Stalbes līdz Valkai, Daugavpils šosejas no Saulesdārza līdz Aiviekstes tiltam un no Jēkabpils līdz Nīcgalei, Liepājas šosejas no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam un no Mazblīdenes līdz Kalvenei.

Tāpat apgrūtināta ir braukšana pa Ventspils šoseju no Strazdes līdz Ventspilij, pa Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Varakļāniem un ceļu Tīnūži-Koknese visā garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kurzemē un Dobeles, Rīgas, Balvu, Aizkraukles, Valmieras, Jēkabpils, Gulbenes, Valkas, Limbažu un Madonas apkārtnē.

“Latvijas valsts ceļi” atgādina, ka mainīgos laika apstākļos, kas ir raksturīgi starpsezonai, no rītiem ceļi var apledot, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem.