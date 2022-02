Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ziemeļu divcīņnieks Vinogradovs ieņem 44.vietu Pekinas olimpiskajās spēlēs; uzvar vācietis Gaigers







Latvijas ziemeļu divcīņas sportists Markuss Vinogradovs trešdien Pekinas olimpiskajās spēlēs ieņēma 44.vietu, bet par čempionu kļuva Vincencs Gaigers no Vācijas.

Sudraba godalgu izcīnīja norvēģis Jorgens Grābaks, kurš no uzvarētāja finišā atpalika tikai par 0,8 sekundēm. Savukārt bronzas medaļa tika Lukasam Graidereram no Austrijas, kurš no čempiona atpalika par 6,6 sekundēm.

Jau ziņots, ka 19 gadus vecais Vinogradovs tramplīnlēkšanā no normālā tramplīna uzrādīja rezultātu 72 metri un tika pie 55 punktiem, kas deva 43.vietu 44 kvalificēto sportistu konkurencē.

Jaunais čempions tramplīnlēkšanā uzrādīja tikai 11.labāko rezultātu un desmit kilometru slēpojumu uzsāka minūti un 26 sekundes aiz pirmās disciplīnas līdera Rijotas Jamamoto no Japānas.

Grabāks pēc tramplīnlēkšanas bija devītajā pozīcijā, minūti un 16 sekundes aiz līdera, kamēr Graiderers bija otrais, Jamamoto zaudējot 38 sekundes.

Vinogradovs trasē devās piecas minūtes un 12 sekundes aiz līdera, beigās čempionam zaudējot deviņas minūtes un 26,7 sekundes.

Finišēja visi 44 startējušie sportisti, bet pirmās disciplīnas uzvarētājs Jamamoto palika tikai 14.vietā, no uzvarētāja atpaliekot minūti un 46,6 sekundes.

Labāko rezultātu šosezon Vinogradovam izdevās sasniegt pirmajās Kontinentālā kausa sacensībās, ieņemot 41.vietu. Savukārt Pasaules kausā Latvijas sportists ieņēma 48.vietu.

Pirms dalības Pasaules kausā viņš jau bija piedalījies divos pasaules čempionātos ziemeļu divcīņā, 2021.gadā ieņemot 50.vietu.

Vinogradovs ir pirmais Latvijas pārstāvis olimpisko spēļu ziemeļu divcīņas sacensībās kopš 1936.gada.

2018.gada olimpiskajās spēlēs ziemeļu divcīņā ar normālo tramplīnu triumfēja Ēriks Frencels no Vācijas, sudrabs tika Akito Vatabem no Japānas, bet bronzas godalgu izcīnīja Lukass Klapfers no Austrijas.