Publicitātes foto

Zīmols O’Wood ar Ošukalna identitāti Ieteikt





Uģis Krūms, žurnāls ” Baltijas koks”

Šopavasar Ķīpsalas izstāžu centrā izstādē Māja I daudznozaru uzņēmums Ošukalns prezentēja jaunu saunas apdares materiālu un interjera preču zīmolu O’Wood. Kompānijas eksporta pārdošanas vadītājs Juris Kudeiko žurnālam Baltijas Koks stāsta, ka patlaban Ošukalna darbības virzieni ir mežizstrāde, kokapstrāde, ceļu būve, dabīgo izrakteņu ieguve, asfaltbetona ražošana, nekustamie īpašumi, kravas auto rezerves daļu tirdzniecība un serviss, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, bet ar saunu industriju saistītais zīmols O’Wood ir turpinājums kompānijas aizsākumos attīstītajai mežizstrādes līnijai kokapstrādes un termokoksnes izstrādājumu virzienā.

Nosvinēta gadsimta ceturkšņa jubileja

Pagājušajā vasarā kompānija Ošukalns nosvinēja 25 gadu darbības jubileju. Par kompānijas sākumu gan var uzskatīt jau 1993. gada vasaru, kad visi trīs arī pašreizējie uzņēmuma valdes locekļi – Aigars Nitišs, Ivars Dāboliņš un Aldis Buks – nodibināja SIA Ošukalns. Tolaik tā bija neliela firma, kas nodarbojās ar mežu ciršanu un baļķu pārdošanu.

Uzņēmuma vadītājiem kā darbīgiem cilvēkiem bija vēlme savu darbību kokapstrādes virzienā attīstīt tālāk. Jau 1995. gadā tika izveidota sava zāģētava.

Tas sakrita ar iepazīšanos ar jau tolaik Igaunijā veiksmīgas saunas dēļu ražotnes pārstāvjiem, kas rezultējās ar apses un melnalkšņu apdares dēļu piegādi šim uzņēmumam. Gadsimtu mijā Ošukalns sāka ēvelēt saunas dēļu profilus un pārdot vairumtirgotājiem ārzemēs, pamazām iekarojot pozīcijas ārzemēs. Juris Kudeiko uzsver, ka pašlaik Ošukalns ir lielākais apses un alkšņa pilna cikla pārstrādes uzņēmums Ziemeļaustrumeiropas reģionā, uzņēmums nodarbojas ar kokmateriālu šķirošanu, sazāģēšanu, kaltēšanu un ēvelēšanu, tagad arī termēšanu. Šāda pilna cikla ražošana ļauj pilnībā kontrolēt gan produkcijas kvalitāti, gan piegādes termiņus. Tas Ošukalnu atšķir no citiem ražotājiem, kuri ir atkarīgi no mazo zāģētavu dēļu piegādēm.

Lauvas tiesa produkcijas tiek eksportēta

Eksporta pārdošanas vadītājs Juris Kudeiko norāda, ka visu šo laiku Ošukalna kokapstrādes nozares attīstība notikusi soli pa solim, vienmērīgi fokusējoties uz apjoma palielināšanu zāģētavā.

Protams, uzņēmuma Ošukalns vadītāju ikdienas tēma allaž ir bijusi darba ražīgums. Tāpēc 2018. gada decembrī tika iedarbināta jaunā atklātā tipa termokalte, kas ļauj ražot produkciju ar augstāku pievienoto vērtību. Iekārtu apkalpo tikai trīs cilvēki, bet tās jauda ir 3000 kubikmetru termokoksnes gadā. No tiem apmēram 1200 kubikmetrus nodrošina pašu apse un alksnis, bet pārējo – importēti kokmateriāli.

Lielākā daļa – apmēram 90% – kokapstrādes produkcijas, kurā ietilpst ne tikai termokoksne, bet arī līmētie un audzētie profili kā arī taras dēļi, tiek eksportēta. Visvairāk Ošukalna ar saunu industriju saistītie ražojumi nonāk Somijā, kas pamatoti tiek uzskatīta par saunu zemi. SPA centri un mājas SPA šobrīd arvien populārāki kļūst Eiropas vāciski runājošajā daļā – Vācijā, Šveicē un Austrijā. Taču gadu gaitā uzņēmuma klienti bijuši arī no ASV, Turcijas, Ķīnas un, protams, tepat Eiropā ārpus jau pieminētājām valstīm.

Nepietiek tikai ar saviem kokmateriāliem

SIA Ošukalns eksporta pārdošanas vadītājs stāsta, ka bijis laiks, kad pietika ar kokmateriāliem no uzņēmuma apsaimniekotajiem mežiem. Taču patlaban, lai arī kompānija zāģē apsi un alkšņus vairāk nekā līdzīgi uzņēmumi reģionā, visas vajadzības tikai ar savu mežizstrādes nozari nevar nodrošināt.

Tāpēc pašlaik Ošukalns kokmateriālus iepērk no AS Latvijas Valsts meži un privātajām firmām. Tas ļauj atlasīt labākos kokmateriālus, kas nepieciešami eksporta produkcijas ražošanai.

Kopš uzņēmumā tiek ražota termokoksne, tiek iepirkta arī Somijas vidienē un ziemeļos augusi priede. Šīs priedes aug lēnāk, un tām ir no Latvijas priedes atšķirīga zaru struktūra. Turklāt saunas apdares dēļu ražošanai no Jaunzēlandes tiek eksportēts priedes Radiata paveids. Tur tā aug plantācijas un tiek cirsta jau pēc 28 gadiem, un no tās var izzāģēt 200 mm platus bezzarainus dēļus. Latvijas tirgū produkti no šīs koksnes ienāk lēnām, bet eksporta tirgos to pazīst un labprāt pērk. Ja runa ir par izmaksām, jāņem vērā, ka cilvēki ir dažādi un atšķirīga ir viņu maksātspēja. Var pirtī iebūvēt parastu egles dēli un riskēt ar sveķiem, kas karstumā pilēs uz galvas, bet var izmantot arī augstvērtīgus materiālus gan no vietējās apses un alkšņa, gan Jaunzēlandes priedes. Uzņēmums iepērk arī osi un ozolu no ASV un Kanādas.

Savukārt Ošukalna eksportētos audzētos un līmētos kokmateriālus, kas iegūti no pārpalikumiem – īsajiem apses dēlīšiem –, labprāt izmanto finierēto un laminēto mēbeļu ražotāji. Juris Kudeiko redzējis, kā no šādas Ošukalna produkcijas Ķīnā tiek ražotas mēbeles ASV tirgum. Tas, viņaprāt, nozīmē, ka apse šobrīd ir novērtēta. Tāpēc tikai neliela daļa nekvalitatīvu zāģmateriālu pārpalikumu un ēveļskaidas tiek pārstrādātas apkures briketēs.

Konkurentu netrūkst arī tepat Latvijā

Juris Kudeiko atzīst, ka nozarē, kas ražo produkciju saunu industrijai, ir arī konkurence. Šajā tirgū spēcīgie dalībnieki ir Igaunijas firmas, kas konkurē ar latviešiem Somijas tirgū. Taču arī tepat Latvijā strādā citi vērā ņemami ražotāji. SIA Ošukalns pārstāvis gan piebilst, ka saunu tirgus ir pietiekami ietilpīgs un katrs, kas vēlas, var atrast savu ražojumu nišu un klientu loku, kā arī valsti, kuras tirgū ar savu produkciju jūtas vislabāk. Tāpēc, viņaprāt, nepatiesi būs apgalvojumi, ka šajā nozarē būtu tik nežēlīga konkurence, kas izskatītos pēc savstarpējas rīkļu graušanas.

Taisno līniju dizains

Zīmola O’Wood stendā izstādē Māja I interesenti varēja pārliecināties, ka Ošukalna ražojumi vispirms jau izceļas ar savu estētisko pievilcību, jo ražojumiem jāiekaro vieta zemēs, kas allaž izcēlušās ar senām dizaina skolām.

Juris Kudeiko gan teic, ka mēģinājumi sākt sadarbību ar vietējiem dizaineriem diemžēl nav bijuši pārāk sekmīgi. Protams, šie speciālisti – arhitekti un dizaineri – allaž tiek gaidīti un ir aicināti piedāvāt arī savas idejas saunas aksesuāru un kabīņu dizaina, kā arī koka interjeru un fasāžu radīšanā. Taču līdz šim O’Wood produkcijas izskats nodrošināts ar saviem spēkiem un pašu radošumu, ņemot vērā pasūtītāju intereses. Pašlaik tirgū visvairāk pieprasītie ir izstrādājumi, kurus raksturo tīro līniju dizains bez lieliem kruzuļiem, un patiesībā šādas tīras līnijas izstrādāt ir daudz grūtāk nekā ražojumus ar kruzuļiem.

Cik vienota patlaban ir kokapstrādes nozare?

Pēc atbildes par konkurenci nozarē vietā šķiet pavaicāt, ko Juris Kudeiko kā kokrūpniecības eksporta nozari pārzinošs speciālists darītu, ja pie viņa pārstāvētās kompānijas vērstos pasūtītājs ar piedāvājumu, kas apjoma ziņā Ošukalnam vienam pašam nebūtu paceļams. Vai būtu iespējams ar labu piedāvājumu vērsties pie konkurentiem un kopīgi labi nopelnīt, pie viena uzspodrinot Latvijas kocinieku mundieri?

Juris Kudeiko atzīst, ka dažādas nozari apvienojošas asociācijas gan funkcionē, bet sadarbību ar citiem ražotājiem viņš drīzāk raksturotu kā latviskas grūtības kooperēties. Daudziem uzņēmējiem interesantāk šķiet pārdot neēvelētu dēli, piemēram, somiem, nevis vietējam ražotājam, kurš to noēvelēs un jau ar pievienotu vērtību aizvedīs uz to pašu Somiju.

Savukārt uz jautājumu, kāda viņam izskatās O’Wood pārstāvētās nišas nākotne, seko atbilde, ka tādas nišas kā saunas industrijas produkti ir bijušas un būs aktuālas īpaši tādos brīžos, kad pasaulē ir ne tikai Covid 19 vīruss, bet jāsaskaras arī ar nestabilu politisko situāciju un teroru. Krīzes gados cilvēkiem ne vienmēr bija nauda, lai apceļotu pasauli, bet viņiem tās pietika, lai uzbūvētu, piemēram, nelielu mājas SPA, kur atgūt fizisko un garīgo līdzsvaru. Kad ceļošanu ierobežo vīruss, kas apdraud veselību, kāpēc gan nepasēdēt pirtī, kas darināta no Jaunzēlandes priedes dēļiem, un justies labi?!

Vairāk par to, ko piedāvā jaunais zīmols O’Wood, aicinām iepazīties jaunizveidotajā tīmekļvietnē www.owood.lv, kas patlaban lasāma angliski, bet pavisam tuvā nākotnē klientu ērtībai tiks piedāvāta vēl vismaz trīs valodās.