Zināms, kad varētu tikt lemts Siliņas valdības liktenis
Saeimas balsojums par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) varētu notikt jau ceturtdien, 14. maijā, aģentūrai LETA apstiprināja pašlaik opozīcijā esošā “Apvienotā saraksta” Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Viņš norādīja, ka pašlaik tiek strādāts pie šī jautājuma.
Viņš gan pieļāva, ka Saeimas uzticības balsojums Siliņas valdībai varētu notikt arī vēlāk.
Jau ziņots, ka opozīcijā esošais “Apvienotais saraksts” (AS) vāc parakstus Siliņas valdības demisijai un ir gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu.
AS Saeimā ir 13 deputātu mandāti.
Kā ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie “Progresīvie” aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par Siliņas valdības demisiju. Pēc tikšanās ar Siliņu “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas – Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Vaicāts, kāpēc “Progresīvie” paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka “Progresīvajiem” ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Prezidents piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām.
Kā vēstīts, konflikts starp premjeres pārstāvēto “Jauno vienotību” un “Progresīvajiem” samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos. Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja “Progresīvie” nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.