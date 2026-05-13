FOTO: Ekrānuzņēmums no Evikas Siliņas “Facebook” konta

Zināms, kad varētu tikt lemts Siliņas valdības liktenis 0

Pievieno LA.LV
LETA
18:30, 13. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Saeimas balsojums par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) varētu notikt jau ceturtdien, 14. maijā, aģentūrai LETA apstiprināja pašlaik opozīcijā esošā “Apvienotā saraksta” Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.

Kokteilis
Šīs profesijas patiešām eksistēja padomju laikos: tagad tās daudziem atgādina absurdu komēdiju
“Kad ieraudzīju, iepletu acis!” Pircēji diskutē par jaunajiem “Lidl” produktiem; tādus nekur citur iegādāties nav iespējams 68
Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Lasīt citas ziņas

Viņš norādīja, ka pašlaik tiek strādāts pie šī jautājuma.

Viņš gan pieļāva, ka Saeimas uzticības balsojums Siliņas valdībai varētu notikt arī vēlāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
Eiropas Savienība varētu aizliegt bērniem sociālos medijus, stingru noteikumu gatavošana, iespējams, notiks jau šovasar
Valdība šūpojas visos virzienos un faktiski ir kritusi – Saeimā sācies haoss
TV24
“Pēc 30 gadiem paskatīsimies, cik būs bēdīgi.” Lauksaimniecības eksperts brīdina par saules paneļu ēnas pusi

Jau ziņots, ka opozīcijā esošais “Apvienotais saraksts” (AS) vāc parakstus Siliņas valdības demisijai un ir gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu.

AS Saeimā ir 13 deputātu mandāti.

Kā ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie “Progresīvie” aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par Siliņas valdības demisiju. Pēc tikšanās ar Siliņu “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas – Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.

Vaicāts, kāpēc “Progresīvie” paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka “Progresīvajiem” ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.

Prezidents piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām.

Kā vēstīts, konflikts starp premjeres pārstāvēto “Jauno vienotību” un “Progresīvajiem” samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos. Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.

Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja “Progresīvie” nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tu vairs nekad nebūsi premjere!” Soctīklos cilvēki ir patiesi skarbi izteikumos par Eviku Siliņu un viņas valdību
Valdība šūpojas visos virzienos un faktiski ir kritusi – Saeimā sācies haoss
Dārga demisija… Sprūda biroja darbinieku atlaišana valstij izmaksās vairāk nekā 50 000 eiro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.