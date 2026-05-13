Eiropas Savienība varētu aizliegt bērniem sociālos medijus, stingru noteikumu gatavošana, iespējams, notiks jau šovasar

18:26, 13. maijs 2026
Eiropas Komisija jau šovasar varētu nākt klajā ar priekšlikumu par sociālo mediju aizliegumu nepilngadīgajiem visā Eiropas Savienībā, pieaugot vairāku dalībvalstu spiedienam stiprināt bērnu aizsardzību tiešsaistē, ziņots medijā “Euronews”.

Eiropas Komisijas prezidente Ursula fon der Leiena otrdien paziņoja, ka ES jau šovasar varētu ierosināt visā blokā ieviest sociālo mediju aizliegumu bērniem. Atbalsts stingrākai kontrolei pēdējos mēnešos ir ievērojami pieaudzis — Francija, Spānija, Grieķija un Vācija aktīvi aicina ieviest pasākumus bērnu aizsardzībai pret to, ko valdības raksturo kā atkarību izraisošas tiešsaistes platformas.

“Mēs redzam, cik zibenīgi attīstās tehnoloģijas — un kā tās iekļūst ikvienā bērnības un pusaudžu dzīves stūrī,” fon der Leiena sacīja delegātiem Eiropas samitā par mākslīgo intelektu un bērniem Kopenhāgenā.

Vairākas ES valstis jau virza savus nacionālos likumus, taču Brisele ir saskārusies ar spiedienu saglabāt vienotu pieeju visā ES vienotajā tirgū. Eiropas Komisija ir izveidojusi neatkarīgu ekspertu grupu bērnu drošībai internetā, lai izvērtētu iespējamos pasākumus cīņai ar tādām problēmām kā atkarība un sociālā trauksme nepilngadīgo vidū.

“Neapsteidzot ekspertu grupas secinājumus, es uzskatu, ka mums jāapsver sociālo mediju lietošanas atlikšana bērniem. Atkarībā no rezultātiem mēs jau šovasar varētu iesniegt juridisku priekšlikumu,” viņa sacīja.

Piedāvātais grafiks varētu ļaut Briselei rīkoties ātrāk nekā jaunajam Francijas likumam, kam paredzēts stāties spēkā septembrī. Šis likums paredzētu, ka tādām platformām kā “Instagram” un “TikTok” būs jābloķē lietotāji, kas jaunāki par 15 gadiem, kā arī jāaptur jau esošie konti.

Viens no galvenajiem izaicinājumiem ES ir kopīga tehniska risinājuma atrašana vecuma pārbaudei. Platformām būtu jāizmanto šī sistēma, lai nodrošinātu, ka piekļuve pakalpojumiem ir tikai lietotājiem virs noteikta vecuma.

Fon der Leiena norādīja, ka “diskusijas par minimālo vecumu sociālo mediju lietošanai vairs nevar ignorēt”, atsaucoties uz ES vecuma pārbaudes lietotni, kas izstrādāta pēc ES digitālā Covid sertifikāta sistēmas parauga.

Lai gan Komisija šo lietotni oficiāli rekomendējusi dalībvalstīm, vairākas valdības reaģējušas piesardzīgi. Kiberdrošības eksperti arī pauduši bažas par iespējamām tehniskām ievainojamībām.

ES nav vienīgā, kas apsver stingrākus ierobežojumus bērnu sociālo mediju lietošanai. Austrālija un Indonēzija jau ieviesušas līdzīgus pasākumus.
Tikmēr Brisele saskaņā ar “Digital Services Act” pastiprināti uzrauga tādas platformas kā Instagram un Snapchat saistībā ar bažām, ka tās nepietiekami aizsargā nepilngadīgos. ES arī apsver iespēju aizliegt noteiktus atkarību izraisošus dizaina elementus saskaņā ar plānoto “Digital Fairness Act”.

“Mēs visi zinām, ka ilgtspējīgas pārmaiņas nenotiek vienā dienā. Taču, ja būsim lēni un vilcināsimies, cenu par to samaksās vēl viena vesela bērnu paaudze,” sacīja fon der Leiena.

