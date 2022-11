Ilustratīvs attēls Foto: Pixabay

Rīgā notiks digitalizācijas forums







Eiropas vadošajā 5G ekosistēmas forumā “5G Techritory”, kas no 29. līdz 30. novembrim notiks Rīgā, uzņēmēji varēs iegūt zināšanas savu uzņēmumu digitalizēšanai, kā arī tam nepieciešamā finansējuma piesaistei.

Kopumā līdz 2026. gada vidum no dažādiem finansējuma avotiem Latvijas uzņēmumu digitalizācijai piešķirti vairāk nekā 183 miljoni eiro, tostarp no programmas “Digitālā Eiropa”, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), kā arī no Atveseļošanas fonda. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns norāda, ka uzņēmēju konkurētspēja globālajā tirgū lielā mērā būs atkarīga no digitalizācijas, un to apliecina arī dati.

Saskaņā ar ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu 2022. gadam Latvija šobrīd ierindojas 17. vietā starp 27 ES dalībvalstīm, pietuvojoties ES vidējiem rādītājiem, bet digitālo tehnoloģiju inte­grācijas ziņā esam vien 23. vietā. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem daudz aktīvāk jāiesaistās digitalizācijas procesos un digitālā brieduma testi būs izšķiroši svarīgi, lai uzņēmumi primāri investētu tajos pakalpojumos un procesos, kuri sniegs vislielāko atdevi.

Digitalizācija ir viena no Atveseļošanas fonda galvenajām prioritātēm, kurai atvēlēti aptuveni 20% no 1,82 miljardu kopējā budžeta. Jāpiebilst, ka “5G Techritory” šogad notiks jau piekto gadu un to organizē VAS “Elektroniskie sakari” sadarbībā ar LIAA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Starptautisko telekomunikāciju apvienību (ITU). Foruma stratēģiskais partneris ir “Latvijas Mobilais telefons”, partneri – biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” un “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris”, un to atbalsta Ziemeļvalstu ministru padome un ERAF.

ES programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros šogad darbību visā Eiropā sāka Eiropas Digitālo inovāciju centri (EDIC). Tā kā šādi centri darbojas visās ES dalībvalstīs, arī Latvija tika iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā. Valdība jau šā gada septembrī apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto Atveseļošanas fonda atbalsta programmu “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”.

Paredzēts, ka EDIC reģionālie kontaktpunkti būs Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā, Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī, kā arī uzņēmēji varēs iegūt sev nepieciešamo informāciju lielākajās nozares asociācijās. Nākamo četru gadu laikā EDIC darbības ietvaros Latvijas uzņēmumu digitalizācijā tiks ieguldīti vairāk nekā 13 miljoni eiro.