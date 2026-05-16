Zinātnieki meklē veselīgus cilvēkus, kuri būtu gatavi mēnesi dzīvot Alpos bez maksas. Kur ir āķis? 1
Mēnesis Itālijas Alpos parasti asociējas ar lieliem izdevumiem par naktsmītnēm, maltītēm un atvaļinājumu no darba. Taču 2026. gadā neliela brīvprātīgo grupa saņems pretēju piedāvājumu: bezmaksas dzīvošanu, bezmaksas ēdināšanu un 400 eiro lielu stipendiju par dzīvošanu aptuveni 2300 metru augstumā, kamēr zinātnieki novēros viņu ķermeņa reakcijas.
Pētījums notiks augustā un septembrī Nino Korsi kalnu namiņā Stelvio nacionālajā parkā. Brīvprātīgie tur nedosies tikai baudīt skatus – pētnieki uzraudzīs sirdsdarbību, plaušu funkcijas, vielmaiņu, miega kvalitāti, apetīti un vispārējo izturību visas uzturēšanās laikā, ziņo medijs IDR .
Projekta galvenais jautājums ir tiešs: kas notiek ar cilvēka organismu, ja mērenā augstumā tiek pavadītas vairākas nedēļas, nevis tikai dažas stundas? Līdz šim vairums pētījumu ir koncentrējušies uz ekstrēmiem augstumiem, lai gan lielākā daļa cilvēku, kuri pastāvīgi dzīvo kalnos, atrodas zem 2500 metru robežas.
Pētījums aizpilda zināšanu robus
Projekts ar nosaukumu MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure jeb veselīga pakļaušana mērenam augstumam) ir vērsts tieši uz šo nepietiekami izpētīto diapazonu. Vairāk nekā 200 miljoni cilvēku pasaulē pastāvīgi dzīvo virs 2000 metru augstuma, un vēl miljoniem cilvēku apmeklē šādas vietas pārgājienu, slēpošanas vai sporta treniņu nolūkos.
Augstkalnē zemāks gaisa spiediens nozīmē, ka ar katru elpas vilcienu organisms saņem mazāk skābekļa. Tas var ietekmēt fiziskās un garīgās darbaspējas, bet lielākos augstumos izraisīt kalnu slimību. MAHE pētījums meklēs atbildi, vai vieglas izmaiņas parādās arī augstumos, kas ir ierasti kalnu kopienām un tūristiem.