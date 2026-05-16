Reālas sarunas vai eskalācija: izšķirošais jautājums ir Putina rokās
Galvenais jautājums šobrīd ir, vai situācija virzās uz reālām sarunām vai jaunu eskalāciju. Tas nav atkarīgs tikai no Ukrainas vai ASV. Vislielākā nozīme ir tam, kā rīkosies pats Vladimirs Putins, TV24 skaidro Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Vērtējot signālus, kas nāk no Kremļa, redzams, ka Krievijas varas sistēmā pašlaik nav vienotas nostājas. Pēdējās nedēļas un mēneši rāda, ka Krievijā notiek sarežģīti procesi. Problēmas krājas ne tikai saistībā ar karu, bet arī ekonomikā, sabiedrības noskaņojumā un nogurumā no ieilgušā konflikta.
No vienas puses, Putins runā par karu līdz uzvarai. No otras puses, jau pēc neilga laika sāk izskanēt paziņojumi par iespēju izbeigt karu un rīkot sarunas. Vienlaikus Putina palīgs Jurijs Ušakovs norāda, ka sarunas nenotiks, kamēr Ukraina nepametīs Donbasu.
Šie pretrunīgie paziņojumi liecina par nenoteiktību pašā Kremlī. Tajā pašā laikā nevajadzētu gaidīt, ka Putins rīkosies racionāli. Viņam būtiski ir nezaudēt varu, un tieši šis faktors var ietekmēt viņa turpmākos lēmumus.
Ja ekonomiskā situācija Krievijā sāks radīt nopietnu iekšēju neapmierinātību, tas varētu piespiest Putinu meklēt iespējas vismaz daļēji pārtraukt karadarbību. Šādā gadījumā konflikts varētu tikt iesaldēts, taču tas nenozīmētu pilnvērtīgu mieru.
Līdzīga situācija jau ir pieredzēta iepriekš, kad pēc atsevišķiem aktivitātes posmiem konflikts turpinājās gadiem, līdz tas pārauga pilna mēroga iebrukumā. Tāpēc arī pašreizējā brīdī iespējama konflikta iesaldēšana nenozīmētu, ka kara draudi būtu beigušies.
Kremlis, visticamāk, joprojām nav gatavs pilnvērtīgam mieram. Galvenais iemesls ir Donbasa jautājums, kas Putinam šobrīd ir īpaši svarīgs. Viņam nepieciešams simbolisks uzvaras karogs, ko varētu pasniegt kā panākumu.
Tāpēc reālu sarunu iespējas joprojām ir neskaidras. Kamēr Donbasa jautājums paliek neatrisināts un Kremlis turpina sūtīt pretrunīgus signālus, pastāv gan sarunu, gan eskalācijas risks.