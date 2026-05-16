Zeme "lūdz" palīdzību: skaidrojam, ko nozīmē liels daudzums pieneņu jūsu dārzā
Daudzi pienenes uzskata par kaitinošām nezālēm un cenšas no tām atbrīvoties pie pirmās iespējas. Taču dārzkopji saka, ka reizēm tieši pienenes var signalizēt, ka ar augsni kaut kas nav kārtībā.
Ja tās dārzā sāk augt īpaši daudz, tas var liecināt par sablīvētu un noplacinātu zemi, kurai trūkst gaisa.
Kāpēc pienenes savairojas?
Pienenēm ir ļoti spēcīgas un dziļas saknes, tāpēc tās spēj izaugt pat vietās, kur citi augi jūtas slikti. Tieši tāpēc tās bieži sauc par sava veida augsnes “indikatoriem”.
Speciālisti skaidro jo blīvāka un smagāka kļūst augsne, jo vieglāk tajā izplatās pienenes.
Īpaši bieži tas novērojams zālienos, kur zeme gadiem netiek irdināta vai regulāri tiek samīdīta.
Izrādās, ka pienenes nemaz nav tik sliktas
Lai arī daudzi cenšas tās izravēt līdz pēdējai saknei, pienenēm ir arī savi plusi.
To dziļās saknes palīdz irdināt augsni un izcelt minerālvielas no dziļākajiem zemes slāņiem. Kad augi sadalās, daļa šo vielu atgriežas augsnē.
Turklāt pienenes ļoti piesaista bites un citus apputeksnētājus, kas dārzam nāk tikai par labu.
Tieši tāpēc daļa dārzkopju neiesaka iznīcināt visas pienenes pilnībā.
Kad pienenes kļūst par problēmu?
Ja pieneņu kļūst pārāk daudz, tās sāk konkurēt ar citiem augiem par ūdeni un barības vielām. Īpaši no tā cieš jaunie stādi un kultūraugi.
Speciālisti apgalvo, ka galvenā kļūda ir cīnīties tikai ar pašām pienenēm, nepievēršot uzmanību augsnei.
Ja zeme paliek sablīvēta un noplacināta, pienenes pēc ravēšanas drīz vien ataugs atpakaļ.
Kā samazināt pieneņu daudzumu?
Lai dārzā pieneņu būtu mazāk, ieteicams:
regulāri irdināt augsni;
bagātināt zemi ar organiskajām vielām;
nepieļaut pārmērīgu augsnes sablīvēšanos;
nepieciešamības gadījumā samazināt augsnes skābumu.
Pretējā gadījumā pienenes atgriezīsies atkal un atkal, neatkarīgi no tā, cik rūpīgi tās tiek ravētas.