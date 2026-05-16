It kā uzņēma atplestām rokām, bet patiesībā izspēlēja dažādus trikus: kā Ķīna vizītes laikā pazemoja Trampu 36
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš šonedēļ devās oficiālā vizītē uz Ķīnu, Pekinā tika uzņemts ar lielu cieņu. Tomēr britu izdevums “The Sun” norāda uz vairākiem dīvainiem momentiem Trampa vizītes laikā.
Britu žurnālisti pievērsa uzmanību valsts banketam, kura laikā Ķīnas varasiestādes panāca, ka Ķīnas līderis Sji Dziņpins izskatījās garāks par Trampu, lai gan patiesībā tā nav. Proti, sieviete, kas apkalpoja banketu, noņēma mīksto spilvenu no krēsla, uz kura bija jāsēž Trampam, radot iespaidu, ka Baltā nama saimnieks ir īsāks par savu Ķīnas kolēģi. Patiesībā ASV prezidents ir aptuveni 10 centimetrus garāks par Ķīnas prezidentu.
Turklāt sarunu laikā Tramps un Si Dzjiņpins sēdēja mīkstos krēslos. No pirmā acu uzmetiena abi krēsli izskatījās vienādi, taču Ķīnas līderis atkal šķita garāks un iespaidīgāks. Sociālo tīklu lietotāji uzskata, ka Trampam apzināti tika nodrošināts krēsls, kurā viņš izskatījās mazāks.
Tiek arī ziņots, ka ASV delegācija Donalda Trampa vadībā pirms izlidošanas no Ķīnas atbrīvojās no visām dāvanām, kas tika saņemtas no Ķīnas pārstāvjiem. Pirms iekāpšanas prezidenta lidmašīnā delegācijas locekļi izmeta atkritumu konteineros vienreizlietojamos telefonus un citus gadžetus, kā arī nozīmītes, pildspalvas un citus ķīniešu suvenīrus.
Pēc žurnālistu teiktā, tas tika darīts drošības apsvērumu dēļ. Trampa lidmašīnā netika atļauts ienest nekādas Ķīnā ražotas elektroniskās ierīces vai citas lietas.