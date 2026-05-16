VIDEO. Mamma pieskata bērnus, bet ko dara tētis? Pīļu ģimenes izklaides ūdenī sajūsmina sociālo tīklu lietotājus
Sociālajā tīklā “Instagram” lietotāja Lindseja dalījusies ar diviem video, kas izpelnījušies lielu sajūsmu.
Pirmajā video redzama pīļu mamma ar pīlēniem pie pilsētas ezera Kempbelsvilā, Kentuki štatā, ASV.
Video redzams, kā pīļu mamma pacietīgi gaida, kamēr mazie pīlēni pa vienam šļūc lejup pa ūdens “slidkalniņu”. Pēc tam tie čakli tipina atpakaļ augšup, lai ļautos šim piedzīvojumam vēlreiz.
Jau nākamajā dienā Lindseja publicēja vēl vienu video ar turpinājumu. Tajā viņa raksta, ka beidzot atrasts arī “tētis”.
Kamēr pīļu mamma pieskata mazuļus, pīļu tēviņš turpat netālu pilnīgā mierā atpūšas kopā ar citiem putniem. Dažus metrus tālāk redzams arī neliels bruņurupuču bariņš.
Abi video sociālajos tīklos izraisījuši lielu sajūsmu – komentētāji atzīst, ka šie kadri ir viens no mīļākajiem un sirsnīgākajiem skatiem, ko redzējuši pēdējā laikā.