Armands Krauze: Negribētu strādāt nākamajā valdībā 0
“Mani sit tāpēc, ka atbalstīju nozari. Nekādu spiedienu, ka man nevajadzētu piedalīties valdības veidošanas sarunās, nejūtu, bet jaunajā valdībā strādāt negribētu,” TV24 raidījumā “Ziņu TOP” savu viedokli atklāja bijušais zemkopības ministrs, ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.
Uz jautājumu, vai kriminālprocess Krauzem traucētu strādāt, ieņemt amatus nākamajā valdībā, viņš atbild, ka šajā situācijā nemaz negribētu strādāt nākamajā valdībā. “Atgriezīšos Saeimā, strādāšu kā deputāts… Es uzskatu, ka esmu rīkojies pareizi un tie, kas mani tagad sit, viņi sit tāpēc, ka esmu atbalstījis nozari… Tā ir vēršanās pret manu ideoloģiju, jo es arī stingri pret migrantiem iestājos,” pārliecināti teic Krauze. Jaunās valdības veidošanas procesos viņš piedalīsies gan kā Saeimas deputās, gan amatpersona. Komentējot patlaban notiekošās sarunas, viņš atzīst: “Sliktākajā gadījumā var būt arī mazākuma valdība, bet tas nebūtu pareizi. Šobrīd nav laika – tas gan. Vajadzētu divu trīs nedēļu laikā izveidot jaunu valdību un apstiprināt to Saeimā, jo esošā valdība ir rīcībsnespējīga, nav aizsardzības ministra, un tas ir ļoti, ļoti būtiski šajā esošajā situācijā. Ir jābūt aizsardzības ministram, kurš atbild par jomu. Tas, protams, neizslēdz to, ka droni ielidos Latvijā, bet būs ministrs, kurš spēj reaģēt kopā ar savu resoru.”