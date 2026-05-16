"Episka elle!" Pasažieris norāda uz lielām neērtībām starppilsētu autobusos – ērtāk ir pat "Ryanair"
Tie, kas biežāk ikdienā izmanto starppilsētu sabiedrisko transportu, zina, ka ir jāpielāgo savs laiks transporta kustības laikiem un jārēķinās ar citiem dažādiem ierobežojumiem. Jā, šis pārvietošanās veids parasti ir lētāks, bet ne vienmēr ērts.
Kā 2023. gadā vēstīts Satiksmes ministrijas mājaslapā, ar sabiedrisko transportu Latvijā kopumā apmierināti ir 69% tā lietotāju, savukārt pasažieru, kas izmanto vilcienu satiksmi, apmierinātība sasniedz 88%, atklāts sociālo un mediju pētījumu kompānijas “Kantar” veiktajā pētījumā.
Visaugstāk pasažieri novērtē vilcienu kustības precizitāti – ar to apmierināti ir 93% aptaujāto. Laikus nonākt galamērķī ir svarīgi gan tiem 52%, kas ar vilcienu ikdienā dodas uz darbu, un tiem 48% respondentu, kas izmanto to, lai dotos uz kādu kultūras pasākumu, gan tiem 38% braucēju, kas dodas apciemot radus un draugus.
Sociālajā medijā “X” Sergejs Biržāns dalījies nepatīkamā pieredzē, pārmaiņas pēc vilciena vietā izvēloties autobusu. Viņš raksta: “Šodien pārmaiņas pēc vilcienu nomainīju ar starppilsētu autobusu. Rīgas autoostas ēka ir episka elle, kur uz tevi visu laiku kliedz dažādas briesmīga dizaina zīmes un paziņojumi. Toties peroni ir ļoti forši. Tā ēka ir vienkārši lieka un jānojauc tāpat kā kaimiņu Titāniks. Toties autobusā būs jāpacieš trakākas neērtības, kā Rajanērā vai nupat bankrotējušā Spirit. Nudien nesaprotu, kāpēc te nav paaugstinātas ērtības sēdvietu. Starp citu izrādījās, ka biļetē norādītajai sēdvietai arī nav nekādas nozīmes.”
Arī komentāru sadaļā cilvēki spriež par autoostu un pieredzi, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Piemēram, Ilmārs uzskata: “Tikai nav skaidrs, kāpēc iekāpšana ir zem klajas debess, bet izkāpšana zem jaunā dzelzceļa. Ja līst lietus un jāgaida 10 – 15 minūtes autobuss, visi salīst. Izkāpjot listū vai sniegā, cilvēks uzreiz aiziet un nesalīst. Absolūti neloģiski.” Cits komentētājs savukārt norāda uz audiopaziņojumu slikto kvalitāti. Vēl kāds uzskata, ka visi maršruti jāpārņem uzņēmumam “Lux Express”, lai pārvietošanās būtu Eiropas līmenī, bet cits saka, ka ir jūtams “Ecolines” uzņēmuma trūkums, kurš nesen valdības atbalsta trūkuma dēļ pieņēma lēmumu pātraukt visus reisus Latvijas teritorijā.
— Sergejs Bižāns (@mrserge) May 16, 2026
— Sergejs Bižāns (@mrserge) May 16, 2026