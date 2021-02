Zirņu ciemā aizdedzies dzīvoklis

“Paldies Dievam, visi ir dzīvi!” Zirņu ciemā aizdedzies kāda vācēju pāra dzīvoklis Ieteikt 1







Kāds bezdarbnieku pāris no Zirņu ciema Saldus apkaimē ilgstoši nemaksā komunālos rēķinus. Viņu miteklī jau sen atslēgta elektrība un apkure, taču uzdzīve turpinās. Cilvēki dienas vidū pamanījās izraisīt ugunsgrēku savā virtuvē, vēsta raidījums “Degpunktā”.

Apkārtējie izsauca operatīvos dienestus. Ugunsdzēsēji mitekļa saimniekus izglāba no dūmiem un nodeva mediķiem. No ēkas tika evakuēti vēl 11 cilvēki un neviens no viņiem nav cietis. Pagaidām par pāri rūpēsies pašvaldība.

Kaimiņi stāsta, ka šī nav pirmā reize, kad pāris jāglābj no liesmām. Viņi jau agrāk izraisījuši ugunsgrēku citā pašvaldības piešķirtā dzīvoklī un, šķiet, no savām kļūdām nemācās.

Apkaimes iedzīvotāji pieļauj iespēju, ka cilvēki izraisīja nelaimi, cenšoties sasildīties un iekštelpās neuzmanīgi rīkojoties ar uguni.

Degušā dzīvokļa saimnieks savukārt citiem stāstījis, ka liesmas izcēlās no oglītes, kas iemaldījās apģērbā, un viņi pie nelaimīgās sakritības nav vainojami.

Degšanas iemesls jānoskaidro policijai, bet tikmēr Zirņu iedzīvotāji izsaka cerību, ka nākamais dzīvoklis, ko pašvaldība piešķirs pārim, nebūs viņu mājā.

Plašāk raidījuma “Degpunktā” sižetā: