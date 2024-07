Zivtiņš: “Iekšējā drošība ir katastrofālas situācijas priekšā. Gandrīz pilnīgi droši varu pateikt, ka rudenī būs valdības krīze” Ieteikt







“Iekšējā drošība mums šobrīd manā skatījumā ir katastrofālas situācijas priekšā. Ja neturēs dotos solījumus, es pat negribu prognozēt, kas var būt,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top” norādīja 14. Saeimas deputāts (LPV) un bijušais Ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš, diskutējot par valsts budžetu un nepieciešamo finansējuma apmēru iekšējai un ārējai valsts drošībai.

“Ir galīgi aplama situācija, kad jauns cilvēks iestājas profesionālajā dienestā armijā un tur viņš saņem 1400 eiro un plus vēl viņam ir sociālās garantijas, apmaksāts dzīvoklis, ēdiens un tā tālāk. Savukārt iestājoties policijā, viņam ir uz pusi mazāk. Nu tad kāpēc man jāiet uz to policiju? Līdz ar to mums šī te iekšējā drošība šobrīd manā skatījumā ir katastrofālas situācijas priekšā,” pārliecinoši uzsvēra Zivtiņš.

“83 miljoni [eiro] gadā ir jādod. Tātad šie te 250 miljoni ir trīs gadu periodā. Un kur ir galvenā sāls? Iedodot šos te līdzekļus, problēma netiks atrisināta. Lai būtu labs kolektīvs, ir nepieciešams labs kolektīvs! Ir nepieciešamas labas darba telpas, labs apģērbs, automašīnas, darbarīki – tātad atkal vesels pasākumu komplekss. Un tas nebūs uzreiz, tas izveidosies atkal 5-10 gadu garumā, ja mēs to uzturēsim. Līdz ar to manā skatījumā, skatoties uz to, ka budžets ir ļoti sliktā stāvoklī un mums ir priekšā vasara – klusais periods -, un mums nāk budžeta apstiprinājuma periods, es jums varu pateikt gandrīz pilnīgi droši, ka rudenī būs valdības krīze,” sacīja 14.Saeimas deputāts Zivtiņš intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top”.

Vai šīs drošības prioritātes dēļ valsts budžetā būtu jāmaina nodokļu sistēma? Uz šo raidījuma vadītājas jautājumu Zivtiņš atbildēja, sakot, ka nevajadzētu mainīt nodokļu sistēmu – tos palielināt. “Kategoriski nē! Mainīt vajag, bet vajag mainīt [nodokļus] uz leju! Pieņemsim, tagad PVN augšā, tekstilizstrādājumiem nodoklis augšā, un ko tik vēl visu te negrib mainīt,” teica Zivtiņš.

Bet no kurienes ņemt šos valsts budžeta līdzekļus drošībai – 83 miljonus eiro gadā vajag klāt? Vai aizņemsimies? Zivtiņš uz to turpināja atbildēt, teikdams: “Kā jau es teicu, valdība šobrīd māk tikai aizņemties, nopelnīt viņa nemāk! Tātad valdība šobrīd atņem un sadala. Tas ir nepareizais mehānisms. Mehānismam ir jābūt tādam – nopelnām un tad sadalām! Tātad, kas ir šobrīd jādara? Visi runā par to, ka mums vajag atlaist ierēdņus. Manā skatījumā ir jāpadara efektīvāks ierēdņu darbs. Ir jāmaksā šim ierēdnim vairāk. Varbūt tas viens ierēdnis var izdarīt piecu ierēdņu darbu, bet tad vajag viņam arī piecas reizes vairāk samaksāt,” rosināja Zivtiņš, runājot TV24 raidījumā “Ziņu top” par aktuāliem jautājumiems saistībā ar valsts budžetu un finansējumu drošībai.

Pilnu TV24 raidījumu “Ziņu top” variet skatīties video šeit: