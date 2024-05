Edgars Rinkēvičs par valsts drošību: “Lai sliktākie scenāriji nepiepildītos, mums ir jāgatavojas!” Ieteikt







Šorīt TV24 raidījumā “Dienas personība” viesojās Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Cita starpā viņš atbildēja arī uz jautājumu par pašreizējo mūsu valsts drošību.

Prezidents saka, ka viņš vairākas reizes ir apmeklējis Latgali, ticies ar pašvaldību vadītājiem.

“Mēs daudz runājam par drošību. Jā, protams, ka tas satraukums ir. Jā, sevišķi cilvēki, kas dzīvo pierobežā, nejūtas droši, bet tieši tādēļ gan mūsu valsts bruņotie spēki, gan robežsardze, gan policijas iestādes šobrīd dara visu, lai robežu nostiprinātu. Dara visu, lai uzlabotu drošību. Tas prasa zināmu laika resursu. Un, jā, mēs esam runājuši ar atbildīgajām valsts un pašvaldību personām, kā runāt vairāk ar cilvēkiiem par civilo aizsardzību un krīzēm.”

Prezidents arī mierina: “Gan mūsu sabiedrotie no NATO valstīm, gan mēs paši darām visu, lai sliktākie scenāriji nepiepildītos. Bet, lai sliktākie scenāriji nepiepildītos, mums ir jāgatavojas jebkuram. Mums ir jāparāda, ka mēs esam spējīgi un gatavi aizsargāt savu valsti no pirmā brīža. Es domāju, ka to ļoti labi saprot arī pretinieks. Ja mēs spēsim mainīt savu domāšanu, un diemžēl man jāsaka, ka reizēm gribas, lai valsts un pašvaldību iestādes iziet no komforta zonas un rīkojas straujāk, tad arī sliktākais scenārijs nebūs.”

Prezidents arī saka, ka viņš saprot pierobežas cilvēku satraukumu, bet šobrīd Latvija un tuvākās kaimiņvalstis (Lietuva un Igaunija) jebkurus draudus uztvertu nopietni.

Būtiska nozīme šajā visā ir arī informatīvajai telpai – joprojām daļa pierobežas cilvēku skatās Krievijas un Baltkrievijas televīzijas – tas viss atstāj iespaidu.

“Šī vēl nav tā labākā situācija, ka es varētu teikt, ka mēs esam nodrošinājuši pietiekamu informāciju visā Latvijā.”