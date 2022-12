Foto. Viola Lopes/dpa

ZZS rosina atcelt PVN kurināmajam un siltumenerģijas pakalpojumiem







Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcija aicina sniegt papildu atbalstu iedzīvotājiem energokrīzē, no nākamā gada atceļot pievienotās vērtības nodokli (PVN) kurināmajam un siltumenerģijas pakalpojumiem, aģentūru LETA informēja ZZS.

Politiķis Harijs Rokpelnis (ZZS) skaidro, ka malkas un enerģētiskās koksnes cenas kopš kara sākšanās Ukrainā ir vairāk nekā dubultojušās. Tā rezultātā strauji pieaugušas apkures cenas gan tiem, kam apkuri nodrošina centralizēta pakalpojuma sniedzējs, gan tiem, kas par siltumu gādā paši. Daudzi, nespējot samaksāt par tik strauji kāpjošo apkures izejvielu, atlikuši malkas, granulu vai brikešu iegādi, lai nodrošinātu izejvielu visai sezonai, norāda Rokpelnis.

Deputāts arī uzsver, ka valsts pabalsti sedza vien nelielu daļu no sadārdzinājuma, kas radies apkures nodrošināšanai. Tā kā malkas un tās produktu cenas ir strauji kāpušas, līdzvērtīgi pieauguši arī valsts ieņēmumi no PVN par šiem produktiem. Šos virsnormas ieņēmumus ZZS aicina novirzīt, neiekasējot PVN par malku, malkas produktiem un apkuri no 2023.gada janvāra un nākamajā apkures sezonā.

ZZS ieskatā tas ļaus iedzīvotājiem pārvarēt krīzi un tautsaimniecība pielāgoties un pārstrukturizēties, izlīdzinot pieprasījumu un piedāvājumu apkures produktu tirgū un normalizējot Latvijā saražotās kurināmās koksnes un to produktu cenas.

ZZS sagatavotais likumprojekts paredz PVN samazināto likmi 0% procentu apmērā piemērot mājsaimniecībām – malkai apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, koksnes šķeldai vai skaidām, zāģskaidām un koksnes atlikumiem, zāģskaidu un koksnes atlikumiem aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā, kā arī siltumenerģijas piegādei.

ZZS piedāvā 0% PVN likmi piemērot no 2023.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 30.aprīlim.

ZZS sagatavotos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā aicina iekļaut šīs nedēļas parlamenta sēdes darba kārtībā.