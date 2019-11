Foto: Shutterstock

Gados jaunākam vai varbūt pat ne tik jaunam medniekam ir neizsakāmi grūti iedomāties medības bez tik šķietami procesam nepiederīgas iekārtas kā telefons. Turklāt, lai cik paradoksāli tas liktos, mūsdienās bieži vien tas uz mežu tiek ņemts līdzi nevis tā primārās funkcijas veikšanai, bet gan tādēļ, lai pavērtu sev iespējas izmantot plašo lietotņu klāstu, kas krietni atvieglo dzīvi visdažādākajās situācijās vai ļauj rast īsu izklaides mirkli sociālajos tīklos, gaidot medījumu.

Latvijas valsts mežu GEO kartes

Tepat, Latvijā, izstrādāta lietotne, kas pieejama gan Android gan IOS operētājsistēmas viedierīcēm, piedāvā karšu sistēmu visā Latvijas teritorijā. Ražotājs sola iespēju, izmantojot globālo navigācijas satelītu sistēmu un dažādas fona kartes, orientēties apvidū un noteikt savu un citu lietotāju atrašanās vietu un lejupielādēt informāciju, tādējādi gūstot iespēju datus izmantot arī bezsaistē.

Pietiekami ērta lietotne, ja nepieciešams iegūt vienkāršu informāciju latviešu valodā arī bez liekām maksas ekstrām, turklāt, lai arī labs vai vismaz pieņemams interneta savienojums vairs nav problēma lielākajā daļā Latvijas teritorijas, informācija ir pieejama arī vietās, kur mobilais tīkls pieviļ.

Tā ir ļoti noderīga mežsaimniekiem, tomēr, ilgāk darbojoties ar to medību apstākļos, sāk šķist, ka pietrūkst vairāku nianšu, kas to būtiski atšķir no līdzīgām lietotnēm, kas piemērotas tieši medniekiem.

LVM GEOP Plusi un mīnusi:

Plusi:

Bezmaksas lietotne latviešu valodā;

Kartes pieejamas bezsaistē.

Mīnusi:

Vairāk piemērota mežsaimniekiem, nevis medniekiem;

Jābūt vismaz minimālām zināšanām ģeodēzijā un kartogrāfijā, lai pilnvērtīgi izmantotu visas pieejamās funkcijas.

HuntStand

Visaptverošākā no lietotajām, jo piedāvā ne vien visdažādāko veidu karšu datus, bet arī iespēju ātri un vienkārši kartē atzīmēt dažādas teritorijas, tajā skaitā medību iecirkņa robežas, piebarošanas lauciņus un ūdenstilpes, un pat noteikt atzīmētās teritorijas platību.

Ir iespēja kartē iezīmēt vietu, kur nomedīts dzīvnieks, aizpildīt anketu, pievienot fotogrāfiju, tādējādi saglabājot savā viedtālrunī precīzus datus par konkrētajām medībām. Lietotājam turpat tiek piedāvāta arī laikapstākļu prognoze, mēness fāžu kalendārs un vēja virziens atrašanās vietā vai jebkurā citā izvēlētā vietā.

Lietotne ir bezmaksas, tomēr ir dažas funkcijas, kas pārstāj darboties bezsaistes režīmā, piemēram, automātiski netiek atjaunoti meteoroloģiskie dati un rodas problēmas ar detalizētu karšu datu ielādi.

HuntStand Plusi un mīnusi:

Plusi:

Visaptveroša un koncentrēta ar medniekam nepieciešamāko informāciju;

Bezmaksas.

Mīnusi:

Informācija pieejama tikai angļu valodā;

Rodas lietošanas ierobežojumi bezsaistes apstākļos.

Turpmāk vēl.