airBaltic Publicitātes foto

Latvijas lidsabiedrība “airBaltic” sadarbībā ar starptautisko tūroperatoru “Tez Tour” Latvija 26. un 27. oktobrī sāks čarterlidojumus no Rīgas uz attiecīgi Hurgadu un Šarm eš Šeihu Ēģiptē.

“airBaltic” izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: “Pēc ilgāka pārtraukuma mēs sadarbībā ar “Tez Tour” Latvija atsākam lidojumus uz Ēģipti. Mēs esam priecīgi stiprināt ilgstošo un veiksmīgo sadarbību ar “Tez Tour” Latvija, gaidāmajā ziemas sezonā piedāvājot lidojumus uz saulainiem atpūtas galamērķiem.”

“Tez Tour” Latvija direktors Konstantīns Paļgovs norāda: “Gaidāmajā ziemas sezonā Tez Tour komanda ir sagatavojusi ļoti pievilcīgu lidojumu programmu saviem klientiem no Rīgas uz Ēģipti – uz Latvijas tūristu iecienītajiem kūrortiem Hurgadā un Šarm eš Šeihā pie Sarkanās jūras. Mēs esam priecīgi, ka Tez Tour klienti arī 2020. gada ziemas sezonā varēs turpināt saņemt lielisko servisu lidojumos, ko nodrošina “airBaltic”. Ilggadējais darbs ar airBaltic ir apstiprinājis mūsu stratēģiju, par galveno kritēriju izvirzot lidojumu drošību un to izpildes punktualitāti, personāla augsto profesionālo sagatavotību un iespēju attīstīt valsts tūrisma nozari.”

“Visi lidojumi no Rīgas uz Ēģipti tiks veikti ar vienām no modernākajām lidmašīnām pasaulē – Airbus A220-300. Čarterlidojumu programma no Rīgas uz Ēģipti tiks atklāta ar lidojumu uz Hurgadu 2019. gada 26. oktobrī. Ziemas sezona ilgs līdz 2020. gada aprīļa beigām. No 2019. gada oktobra Hurgadas un Šarm eš Šeihas lidostas kļūs par pirmajām, kuras uzņems jaunās airBaltic Airbus A220-300 lidmašīnas regulāros čarterlidojumus Āfrikas kontinentā,” papildina K. Paļgovs.

2019. gada ziemas sezonā “airBaltic” un “Tez Tour” Latvija piedāvās vienu lidojumu nedēļā no Rīgas uz Hurgadu un Šarm eš Šeihu. Šie lidojumi tiks veikti ar Airbus A220-300 lidmašīnām no 26. oktobra līdz 26. aprīlim.

“airBaltic” nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos.