Pa koka trepītēm pasaulē

SIA “Velo Machine” īpašnieks Edgars Samharadze un “Happy Moon” zīmola idejas autors Aleksejs Golovņovs ir gandarīti, ka jaunais produkts guvis vērā ņemamu atzinību un pieprasījums tikai palielinās. Foto: Valdis Semjonovs

Zīmola “Happy Moon” idejas autors Aleksejs Golovņovs izstrādājis jaunu produktu – transformējamas koka trepītes bērniem, kas gūst aizvien lielāku popularitāti pasaulē.

Rīdzinieks Aleksejs pēc profesijas ir datortehniķis, taču koka izstrādājumu ražošanai viņš pievērsies pirms aptuveni pieciem gadiem, kad kopā ar sievu Kristīni radīja zīmolu “Happy Moon” un sāka gatavot koka lampiņas bērniem.

Gaismekļi tapa no bērza saplākšņa, apstrādāti ar ūdens krāsām, un galvenais ieguvums – lampas nesakarst un ir pilnībā brīvas no vadiem.

Sākotnēji lampas kā hobija prece tika gatavotas Golovņovu ģimenes virtuvē, vēlāk jau garāžā, bet, augot apjomiem, Alekseja darba kolēģis Edgars piedāvāja darbību pārcelt uz Siguldas ražotni, kur tiek ražoti bērnu trīsriteņi “Spārīte”.

Lampām bijis labs noiets, tostarp arī eksporta tirgos – Šveicē, Portugālē un Vācijā, taču pēc kāda laika zīmola radītājs secināja, ka ķīnieši radījuši “Happy Moon” pakaļdarinājumus, kas izkonkurē ar savu zemo cenu, bet to kvalitāte ir katastrofāli zemāka.

Tādējādi Latvijas ražotājam apgrozījums kritās, nācās atlaist darbiniekus un radās jauns izaicinājums – atrast citas iespējas un jaunus produktus.

Alekseja ģimenē jau bija piedzimusi meita un, viņai augot lielākai, radās doma par transformējamu koka kāpņu radīšanu.

“Kāpnītes radīju meitai. Iepriekš bijām nopirkuši zviedru sienu, kas aizņēma labu daļa no viņas istabas. Man radās doma izgatavot kompaktāku variantu. Internetā izpētīju pieejamo un secināju, ka variantu ir daudz, bet katram bija kāds mīnuss, ar ko nebiju apmierināts. Kad taisīju prototipu, ne uz vienu neskatījos, lai netiktu ietekmēts,” stāsta Aleksejs.

Produkta izstrādes process sācies šā gada janvārī, kad viņš katru detaļu uzrasējis, un tad tapa pirmais trepīšu variants. Pēc tam izgatavoti vēl vismaz desmit prototipi, līdz maijā Aleksejs nonācis līdz gala variantam.

Kāpnītes top no bērza finiera, kas tiek iepirkts no tirgus līdera – AS “Latvijas Finieris”. Ražotnē pie dažādām iekārtām darbojas vairāki darbinieki, kas darina gatavo preci. Smaržo pēc koka.

Aleksejs parāda, kā četru moduļu trepes var transformēt. Novērojam dažus variantus, bet kopumā esot vismaz 40 iespējas.

Kāpnītēm var piestiprināt slīdkalniņu un kāpšanas sienu ar speciāliem krāsainiem izciļņiem. Interesanti, ka kāpnes var viegli pārveidot un kompakti salikt tā, ka tās ietilpst nelielā dzīvoklī. Saliktā veidā tās ir vieglāk pārvietot.

Aleksejs uzsver drošības aspektu: “Viss sastiprināts tā, lai bērns nekur nevarētu satraumēties. Šim nolūkam uz skrūvju vietām ir speciāli vāciņi, ko bērns pats nevar noņemt.”

Kāds ir pašreizējais uzņēmuma darbības rezultāts? Ap 99% no saražotā tiek eksportēts ārpus Latvijas un tikai viens procents paliek pašu mājās. Aleksejs un viņa sadarbības partneris – SIA “Velo Machine” īpašnieks Edgars Samharadze – ir gandarīti, ka jaunais produkts iemantojis tik lielu popularitāti. Faktiski pieprasījums ir daudz lielāks, nekā uzņēmums jauno produktu spēj saražot.

Ārpus Latvijas

Gandrīz visas saražotās trepes aizceļojušas ārpus Latvijas – tālākās zemes ir Austrālija un Japāna. Lielākais pieprasījums ir Vācijā, ASV, Spānijā, Francijā.

Pirmais produkts pēc ievietošanas “Etsy” platformā nopirkts jau pēc stundas, un šobrīd darba ir tik daudz, ka visu pieprasījumu ražotājs nevar apmierināt.

No šā gada 1. jūlija ražotājs jau pārdevis vairāk nekā 700 kāpnītes. Pašlaik pieprasījums ir liels, jo tuvojas Ziemassvētki, kad visi steidz iepirkt dāvanas.

Pasūtījumi vēl tiek pieņemti, bet, neskatoties uz brīdinājumu, ka to izpilde būs janvārī, gribētāju skaits neesot samazinājies.

Jautāju Aleksejam, ar ko izskaidrojams tik liels pieprasījums. “Grūti pateikt. Bija gaidāms, ka pieprasījums būs, bet nebija gaidīts, ka tik liels. Es domāju, ka tirgus vēl nav tik plašs ar šādu sortimentu. Veikalos šādas kāpnītes neatrast, tāpēc cilvēki tās iegādājas ar interneta starpniecību,” viņš skaidro. Salīdzinot ar citu Eiropas valstu tirgiem, arī kāpnīšu cena esot demokrātiska.

Cik laika nepieciešams vienu koka trepīšu izgatavošanai? Aleksejs lēš, ka viens darbinieks to varētu izdarīt vienas dienas laikā, ja cītīgi strādā. Sākotnēji bijis grūti atrast lojālus darbiniekus, bet šobrīd nokomplektēta laba komanda, kur katram darbiniekam ir savi uzdevumi.

Iecerēts, ka transformējamām kāpnītēm varēs pievienot dažādus papildproduktus – šūpuļtīkliņu un citus, ko pagaidām idejas autors neatklāj. Jau tagad kāpnītes var aprīkot ar basketbola grozu, kur trenēties nākamajiem čempioniem.

Aleksejs atklāj, ka šobrīd svarīgi nodrošināt pieprasījumu uz Ziemassvētkiem un pēc Jaungada varēs domāt par papildu aprīkojuma ražošanu un sertifikācijas veikšanu.

Ražotnē patlaban nodarbināti 11 strādājošie. Tā kā uzņēmuma saimnieki plāno palielināt ražošanas apjomus, iecerēts paplašināt iekārtu daudzumu, kas spēs nodrošināt nepieciešamās jaudas. “Pirksim gan iekārtas, gan palielināsim strādājošo skaitu, lai saražotu to, ko pieprasa,” stāsta Aleksejs. Līdz šim ražotnes attīstībā ieguldīti tikai pašu līdzekļi.

Desmit prototipi vienam produktam

Pagaidām koka trepēm tiek veikta sertifikācija, lai no nākamā gada iegūtu Eiropas drošības sertifikātu, kas “Happy Moon” lampām un trīsritenim “Spārīte” jau ir.

“Pagaidām galvenais tests ir mani bērni – sešgadīgā meita un dēls, kuram ir deviņi mēneši. Mana sieva nekad neļautu kāpt uz trepītēm, kas nav drošas.

Tikai pēc desmitā prototipa tikām līdz drošai sistēmai. Pirms trepīšu palaišanas pārdošanā meita jau bija tūkstoš reižu tās izmantojusi un pārbaudījusi. Iekšēji sirdī man ir pilnīgs miers, ka trepītes ir drošas un tās var pārdot citiem bērniem,” piebilst Aleksejs.

Viņš arī uzrauga, lai trepju ražošanā izmantotās izejvielas būtu sertificētas, lai krāsas, kas tapušas uz ūdens bāzes, atbilstu bērnu drošībai.

Aleksejs Golovņovs neslēpj, ka, bērniem augot, radušās vēl vairākas idejas, ko varētu īstenot. Pagaidām gan viņš tās publiski neatklāj. “Visi produkti, ko ražosim turpmāk, būs kvalitatīvi. Mums nav mērķis lēti saražot un dārgi pārdot, lai nopelnītu vairāk naudas. Viss tiek ražots, lai pašiem būtu prieks un sirdī – silts,” atklāti teic uzņēmējs.

Ņemot vērā slikto pieredzi ar ķīniešiem un lai izvairītos no atdarinājumiem, darba autors reģistrējis jaunā produkta dizainparaugu Eiropas valstīs. Tas kalpos par garantu savas preces aizsardzībai. Turpmākais ir pašu uzņēmēju rokās, jo “telpas ir pietiekami lielas – izmantojam ap 10% no visām telpām – un tagad atliek vien iepirkt iekārtas, pieņemt darbā cilvēkus un ražot konkurētspējīgu produktu”.

Foto: Valdis Semjonovs

Uzziņa:

2014. gadā Aleksejs Golovņovs ar sievu Kristīni rada zīmolu “Happy Moon” un sāk ražot koka lampas bērniem. Sākotnēji tās top dzīvoklī, vēlāk garāžā, bet pēc pāris mēnešiem ražošanu pārceļ uz Siguldu, kur “Happy Moon” darbojas bērnu trīsriteņa “Spārīte” ražotāja “Velo Machine” paspārnē.

Ķīnā ražotu lampu pakaļdarinājumu cenas piespiež meklēt citus produktus ražošanai. Palīdz ģimenes pieaugums – meitas piedzimšana, kas liek aizdomāties par tirgū pieejamo bērnu koka kāpnīšu kvalitāti.

2019. gada janvārī sākas darbs pie jaunā produkta – saliekamajām bērnu trepītēm. Tiek izgatavoti desmit prototipi, lai radītu gala variantu.

2019. gada pavasarī sāk saliekamo koka trepīšu ražošanu, kas strauji iemanto popularitāti. Šobrīd uzņēmums 99% produkcijas pārdod ārpus Latvijas un tikai 1% – Latvijā.

Transformējamās koka kāpnītes iecerēts papildināt ar dažādiem papildu produktiem, kas veicina bērna attīstību. 2020. gadā iecerēts palielināt ražošanas apjomus. Mērķis – izveidot modernu ražotni, kur saražotais spēj konkurēt visā pasaulē. Avots: “Happy Moon”

VĒRTĒJUMS: Vērtēju pozitīvi

“Daiļrade Koks” valdes priekšsēdētājs Andris Jansons Siguldas koka trepīšu ražotāja darbu vērtē pozitīvi: “Lai tik strādā! Ja var piepildīt tirgu ar 11 strādājošajiem, tas ir apsveicami. Mēs nodarbinām ap 600 strādājošo, un mūsu apgrozījums pārsniedzis 23 miljonus eiro.”

Savukārt kāds cits nozares dalībnieks, kurš publiski nevēlējās savu vārdu atklāt, atzina, ka siguldieši ideju par koka trepīšu ražošanu noskatījuši jeb pārņēmuši no viņiem un tas neesot korekti. Viņi gan iebildumus necelšot, jo “tirgus visu sakārtos un saliks pa vietām”.