Siguldas stacija Publicitātes foto

No 8. decembra stājas spēkā izmaiņas vilcienu kustības sarakstos, ļaujot pasažieriem ātrāk un biežāk nokļūt galamērķī. Savukārt autobusi tiks pielāgoti vilciena kursēšanas grafikam

8. decembrī tiks atklāti jauni reisi maršrutā Rīga–Liepāja, Rīga–Sigulda un Rīga–Krustpils. Savukārt Cēsu ekspreša reiss tiks pagarināts līdz Valmierai, kā arī, nodrošinot ātrāku nokļūšanu galamērķī vairākiem tūkstošiem pasažieru dienā.

Krustpils un Valgas līnijā vilciens turpmāk nepieturēs astoņās maz pieprasītās stacijās. Savukārt deviņās citās stacijās vilciens apstāsies retāk. Tādējādi kopējais laika ietaupījums būs deviņas stundas un 31 minūte dienā.

Publicitātes attēls

Papildus tam izmaiņas gaidāmas arī 18 autobusu maršrutos, kas tiks pieskaņoti vilcienu reisiem.

Jauni vilciena reisi un ekspreša reisa pagarināšana

Nodrošinot iedzīvotājiem iespēju biežāk nokļūt galamērķī, vilciena maršrutā Rīga–Liepāja tiks izpildīti četri reisi nedēļā (līdz šim tika nodrošināti divi) – papildus jau esošajiem reisiem vilciens no Rīgas virzienā uz Liepāju izbrauks arī svētdienās plkst.13.46, bet no Liepājas uz Rīgu – sestdienās plkst.8.05.

Viens jauns reiss tiks atklāts arī maršrutā Rīga–Sigulda – turpmāk darbadienās vilciens no Rīgas izbrauks arī plkst.6.50. Tāpat par vienu reisu vairāk būs maršrutā Rīga–Krustpils – turpmāk vilciens no Krustpils katru dienu izbrauks arī plkst.18.17.

No 8.decembra Valmieras iedzīvotāji varēs izmantot ekspreša reisa priekšrocības, jo Cēsu ekspresis tiks pagarināts līdz Valmierai. Turpmāk vilciens katru darbadienu no Valmieras izbrauks plkst.6.44. Pa ceļam tas apstāsies pieturā Lode, Cēsis, Sigulda un Zemitāni. Savukārt virzienā no Rīgas uz Cēsīm / Valmieru tas izbrauks plkst.17.27 (līdz šim izbrauca plkst.17.30). Valmierā vilciens pienāks plkst.19.09. Izmaiņas gaidāmas arī atsevišķos Valmieras pilsētas sabiedriskā transporta reisos, kas tiks pielāgoti vilciena kustības sarakstam.

Izmaiņas Krustpils un Valgas līnijā

Krustpils un Valgas līnijā vairākiem tūkstošiem pasažieru dienā būs jāpavada ceļā mazāk laika, jo vilciens turpmāk neapstāsies astoņās mazajās stacijās, kurās līdz šim vidējais apkalpoto pasažieru skaits bija no 0,2 līdz 2,6.

Valgas līnijā tiek atcelta apstāšanās sešās mazajās pieturvietās – pieturvietā Baltezers (Ādažu novadā), Silciems (Inčukalna novadā), Bāle (Beverīnas novadā), Brenguļi (Beverīnas novadā), Seda (Strenču novadā) un Saule (Valkas novadā), bet Krustpils līnijā – pieturā Dendrārijs (Skrīveru novadā) un Ozolsala (Krustpils novadā).

Līdz ar jaunajām izmaiņām Valgas līnijā pasažieri, kuri brauc maršrutā Rīga–Sigulda, galamērķī nokļūs piecas minūtes ātrāk. Maršrutā Rīga–Valga un Rīga–Valmiera laika ietaupījums vienā virzienā atsevišķos reisos būs pat līdz 18 minūtēm.

Savukārt Krustpils līnijā tiks atcelta vilciena apstāšanās divās mazajās pieturās, bet četrās pieturās tas turpmāk apstāsies retāk, tādējādi pasažieri, kuri brauc virzienā uz Krustpili, Daugavpili, Madonu, Rēzekni un Zilupi, galamērķī būs līdz astoņām minūtēm ātrāk.

Īpašu ātruma uzlabojumu izjutīs maršruta Rīga–Zilupe pasažieri, kuri brauc pēcpusdienas reisā, jo tas galapunktā nonāks par 36 minūtēm ātrāk.

Paātrinot reisu izpildes laiku, deviņās stacijās vilciens apstāsies retāk

Lai pasažieri ātrāk nokļūtu galapunktā, no 8. decembra vairākās vilcienu līnijās tiks samazināts vilcienu apstāšanās biežums mazāk noslogotajās pieturās. Maršrutā Rīga–Ķemeri–Tukums 2 vilciens retāk apstāsies pieturā Milzkalne un Kūdra.

Maršrutā Rīga–Jelgava tiks samazināts apstāšanās biežums pieturā Cena, maršrutā Rīga–Saulkrasti–Skulte – pieturā Ķīšupe un Inčupe, savukārt maršrutā Rīga–Ogre–Lielvārde–Aizkraukle vilcieni tik bieži neapstāsies pieturā Muldakmens, Kaibala, Dārziņi un Rumbula.

Autobusu maršruti tiks pielāgoti vilciena kustības sarakstiem

No 8. decembra spēkā stāsies izmaiņas arī 33 autobusu maršrutos, lai nodrošinātu iedzīvotājiem, kuri dzīvo astoņu mazo vilciena staciju tuvumā, pārvietošanās alternatīvas.

Izmaiņas saistītas ar jaunu pieturu iekļaušanu esošajos autobusu maršrutos.

Informācija tiks izvietota attiecīgajās dzelzceļa stacijās. Iedzīvotāji ir aicināti pirms brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā .