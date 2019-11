Foto: Timurs Subhankulovs

“Olainfarm” Grupas peļņa deviņos mēnešos palielinājusies par 158% un pārsniedz 19 miljonus eiro.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 98,7 miljonus eiro, kas ir palielinājums par 10%.

Grupas peļņa sasniedza 19,2 miljonus eiro, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs.

Vēsturiski lielākā peļņa

“Šajos deviņos mēnešos mums izdevies kāpināt “Olainfarm” Grupas peļņu, sasniedzot vēsturiski vislielāko apmēru. Šogad izveidota pietiekami stabila finanšu bāze, lai tālāk investētu uzņēmuma attīstībā. Pamatā plānoti ieguldījumi zāļu failu sakārtošanā, lai esošajos noieta tirgos varētu turpināt realizēt mūsu farmācijas produktus,” skaidroja Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes loceklis.

Grupas ieņēmumi 2019.gada trešajā ceturksnī bija 32, 4 miljoni eiro un tas ir par 17% vairāk nekā 2018. gada trešajā ceturksnī. Šī gada trešā ceturkšņa peļņa bija 6,9 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 317% salīdzinājumā ar 2018.gada trešo ceturksni.

Saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, grupas mērķa apgrozījums ir izpildīts par 74%, bet peļņas rādītājs par 151%.

Grupa uz šī gada 30.septembri ir uzkrājusi 11,4 miljonus eiro naudas līdzekļus, kas kalpo par vienu no finansējuma avotiem nemateriālajiem ieguldījumiem visu nozīmīgāko medikamentu failu atjaunošanai, kā arī turpināt ieguldījumus iekārtās. Grupa arī turpmāk plāno uzturēt augstu brīvo naudas līdzekļu apjomu.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas galvenie tirgi ir Latvija, Krievija, Baltkrievija un Ukraina, kur realizētais produkcijas apmērs ir 78% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir samazinājums par 2 procentpunktiem, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu gadu iepriekš. Visos lielākajos tirgos bija pārdošanas pieaugums, izņemot Ukrainu, kur šī gada trijos ceturkšņos bija nebūtisks samazinājums. Grupas vadība strādā pie pārdošanas kanālu dažādošanas, meklējot izdevīgākus sadarbības partnerus ar atbilstošu pieredzi un spējām aktīvi virzīt tirgos Grupas produkciju.

Ko Olainfarm pārdod visvairāk?

Šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā Olainfarm galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada.

Trīs lielāko produktu īpatsvars bija 55%, kas ir tādā pašā līmenī, kā pagājušajā gadā.

Savukārt, šī gada trešajā ceturksnī vispārdotākais produkts bija Neiromidīns ar 22% īpatsvaru, tam seko Noofen ar 20% un Furamag/Furasol grupa ar 18%.

Attiecībā uz zāļu failu atjaunošanu grupa ir piesaistījusi ASV bāzētu starptautisku farmācijas un veselības aprūpes konsultāciju uzņēmumu, kas izvērtē visus lielākos produktus un tirgus. Izpētes rezultātā Grupa sagatavos stratēģiju tālākai attīstībai, kas ļaus daudz precīzāk noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un pētniecības termiņus.

Uzziņa:

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.