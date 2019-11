“Škoda Kamiq”. Foto: Raimonds Volonts

Tā. Tik tālu nu esam. Pēc nedēļu ilgām katra žūrijas biedra klusām pārdomām, pēc plašākai publikai nedzirdamām, brīžiem visai sīvām diskusijām par atlases noteikumiem un kritērijiem esam spējuši vienoties par fināla septiņnieku.

Par ko strīdi? Par galvenā titula pretendentu atlases principiem.

Pieliekot pēdējā testa dalībnieku sarakstam blakus pirms dažiem gadiem atjaunoto konkursa nolikumu, sanāk, ka no 34 Gaujmalā sabraukušajiem tādi ir tikai 16.

“Audi E-tron”. Foto: Raimonds Volonts

Finālā netiek vienas firmas vairāki pārstāvji. Kurš kvalificējas, to izšķir žūrijas priekšbalsojums. Un tas no četriem “Audi”, piemēram, par interesantāko šoreiz atzina “e-tron”, no četrām “Toyota” – “RAV-4”.

Lielajā finālā netiek tie, kuri nav “pavisam jauni”, bet gan “modernizācijas”, “modifikācijas”, “feislifti”. Robežas te visai miglainas, tādēļ šīs sacīkstes organizators par mērauklu paņēmis Eiropas konkursa atlases lēmumus. Rezultāts – balsojumā par vietu septiņniekā nepiedalījās “Kia Xceed”, “Porsche Macan”, “Hyundai Kona” hibrīda versija un vairāki citi auto, kam žūrijas sastāvā bija visai karsti atbalstītāji.

Labi. Lai paliek šie strīdi nākamā gada konkursa nolikuma tapšanai. Un lai, iespējams, nepelnīti ēnā palikušajiem veicas papildnomināciju (veselas desmit!) sadalē, kurā piedalās visi konkursam pieteiktie.

Un nav jau tas mūsu “septiņnieks 2020” nemaz slikts. Pat otrādi.

Pirmo reizi konkursa vēsturē finālā ir pat divi mazās klases auto (atgādinu – 2016. gada titulu izcīnīja “Hyundai i20” un kopš tā laika Latvijā tas atradis jau gandrīz tūkstoti saimnieku). Atziņa, ka šie “mazie” nemaz nav mazi, ka to gaitas īpašības nu jau sasniedz vēl nesen tikai daudz augstākās cenu kategorijās baudāmu līmeni, ka pārvietošanās pilsētas šaurajās straumēs ar šādām laiviņām ir pat tīkamāka nekā milzu plostu stūrēšana, palēnām iekaro žūrijas prātu. Ceru, ka tā pēc iespējas drīz sasniegs arī aizvien plašāku auto pircēju loku un mūsu tirgus Eiropas kontekstā nožēlojami mazā (zem 10%) A un B segmenta daļa beidzot sāks augt.

“Renault Clio”. Foto: Raimonds Volonts

Tātad “Peugeot 208” un “Renault Clio”. Izmēros gandrīz identiski. Svars pirmajam tikai tonna, otrs drusku dūšīgāks. Dzinēju izvēle līdzīga. Bāzes cenas arī.

Par kuru balsošu? Par abiem. Kuram došu vairāk? Nezinu. Ļoti iespējams, ka savu izvēli uzticēšu tai paaudzei, kura ir šo auto īstais adresāts. Noorganizēšu abu salīdzinošu testu ar pilotu Kati (šofera stāžs 18 gadi, pašreizējais auto “Opel Zafira”) un koopilotu – viņas dēlu Dāvi, jaunās paaudzes kustību un stila filozofu. Kā viņi teiks, tā balsošu.

Divi mazie. Tas, manuprāt, uz labu. Divi premium. Nu nezinu… Var jau būt, ka tik augsti mērķi un superkomfortablas pārvietošanās alkas ir tas, kas jaunākajām paaudzēm nepieciešams. Arī pats balsoju par elektrisko “Audi” – kā gluži vai fantastisku ekoloģiskas jaudas, perfektas gaitas un vadāmības (gan uz grants, gan asfalta, gan – smiltājā!!!) apvienojumu. Agrāk neredzētu un nebaudītu. Tieši tādēļ šis tiešām ir īsts titula “Gada auto” pretendents.

Bet “BMW X5” iekļūšana finālā, maigi sakot, pārsteidza. Nē, nepārprotiet. Ne jau tādēļ, ka man šis auto nepatiktu. Gluži otrādi – joprojām uzskatu gan firmu kopumā, gan tās “X” sēriju (izņemot, piedodiet, “priekšpiedziņas “X2”) par piederīgu gadsimtu mijas grupai “sapņu auto”. Šajā versijā sasniegušai koncepta ietvaros iespējamu pilnību. Bet – tas nav “gada auto”.

Tajā nav pārsteigumu, nav “odziņas”, kādu “Audi e-tron” piedāvā vai veselu spaini. Un vēl – tas ir pārlieku universāls.

Ar vienu būtisku trūkumu. Ļoti ātrs pat uz slikta ceļa (ko Latvijā nav iespējams izmantot), stiprs mežā (ko jauno saimnieku lielākā daļa nekad neizmantos), bet smags un nebūt ne “zaļš” pilsētā (ko savukārt īpašnieki laipni ignorēs).

Starp citu – “BMW” fināla septiņniekā iekļuva tikai pēc atkārtota balsojuma. Pirmajā tūrē tas savāca tikpat daudz punktu, cik “Citroen C5 Aircross” un “Seat Tarraco”. Otrajā pārspēja aptuveni tikpat ietilpīgo, salāpīta asfalta ātros līkločos gandrīz tikpat komfortablo “airkrosu” ar rezultātu 165 pret 158. Tātad par mata tiesu, bet joprojām uzvarēja laikam jau nemirstīgā “BMW” aura. Nevis cenu lapas, kuras liecina, ka atšķirība ir divkārt labvēlīga finālā netikušajam…

Divi lieli, divi mazi, trīs – nu, protams, “krosoveri”. Bez KIA un “Hyundai”, kuras centieni šajā segmentā, kā jau teicu, netika uzskatīti par pietiekamām novitātēm, žūrijas atzinību izpelnījās “Mazda CX-30”.

Manuprāt, vinnēja dizains, jo nekādu pārsvaru ne gaitā, ne papildaprīkojumā nemanīju.

To pašu gribu teikt viena koncerna darinājumu (“Škoda Kamiq” un “VW T-cross”) divcīņas sakarā. Tehniski abi ļoti līdzīgi. Veidolā “VW” vairāk turējies pie vecā (labā?) vācu autoražotāju principa – galvenais ir neatbaidīt nevienu no vecā, stabilā (konservatīvā) pircēju loka. Turējās… Un (vismaz mūsu balsojumā) zaudēja šarmantākajam “kāmītim”. Un finālā nostājās līdzās “Toyota RAV4”, kura autori “smukumam” pakaļ, šķiet, īpaši nav skrējuši, toties spējuši vēl tālāk pilnveidot unikālo elektrisko pilnpiedziņas sistēmu. Un RAV droši brauc tur, kur “pilsētas apvidus” stilīgie skaistulīši pat degunu bāzt neuzdrošinās…

Tāds ir septiņnieks, par kuru balsosim konkursa noslēguma dienā – 6. decembrī. Bet arī līdz tam žūrijas pakauši turpinās, kā saka, kūpēt. Jau pašlaik risinās balsojums veselās 11 papildu nominācijās.

* “Gada MODERNIZĀCIJA”

* “Gada INOVĀCIJA”

* “Gada SEDANS”

* “Gada MAZAIS auto”

* “Gada DIZAINA balva”

* “Gada SPORTISKĀKAIS”

* “Gada ĢIMENES auto”

* “Gada EKO auto”

* “Gada 4×4 Apvidus auto”

* “Gada PREMIUM auto”

* “Gada PILSĒTAS APVIDUS auto”

Pirmās divas tādas tehniski eksaktas. Par tām lemjot, protams, ieklausīsimies mūsu žūrijas diplomēto inženieru balsīs. Trešā – jauna. Dibināta, lai “krosoveru” drūzmā nepazaudētu klasisku formu vērtības (“Passat”, “Camry”, MB “CLA”). Ceturtā – vēl viens pjedestāls “tikai” četrus metrus garajiem (“Clio”, “Peugeot 208”, “Audi A1”). Piektā… Vissubjektīvākā.

Konkursa vēsturē ir bijuši gadījumi, kad pieci tās biedri nobalso par auto, kuru sestais sauc par ķēmu vai pat kropli…

Sestā – karstu strīdu objekts (kāds te “sports” uz koplietošanas ceļiem?). Septītā – līdz šim šeit vinnējuši ne dārgi, bet tomēr visai prāvi auto: lai vieta ratiņiem, ričukiem u. tml. Astotā slavinās taupību ne tikai ekspluatācijā, bet jau no pirkuma cenas sākot. Devītā godinās četru riteņu piedziņu neaizmirsušos. Desmitā mēģinās dot padomus bagātajiem. Un pēdējā – turpinās meklēt atbildi uz jautājumu: kas tas tāds “krosovers” un kādēļ tas tik daudziem patīk.

Ja gribam būt precīzi, jāsaka, ka konkursā ir vēl viena “ārpusžūrijas” nominācija. “Tautas auto 2020”. To varat palīdzēt pareizu veidot arī jūs. Balsot iespējams https://gadaauto.iauto.lv/. Visu papildnomināciju uzvarētāji tiks paziņoti konkursa noslēguma ballē 6. decembrī.

FINĀLA SEPTIŅNIEKS

* “Audi E-tron”

* “BMW X5”

* “Mazda CX-30”

* “Peugeot 208”

* “Renault Clio”

* “Škoda Kamiq”

* “Toyota Rav4”