Krievijas politiskā un sporta elite uzskata, ka Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) lēmums par četru gadu Krievijas diskvalifikāciju saistāms ar politiskiem motīviem un nav vērsts uz to, lai sportu padarītu godīgāku.

“Pret Krievijas olimpisko komiteju pretenziju nav un, ja tā, tad valstij jāstartē zem nacionālā karoga. Šajā sadaļā WADA lēmums ir pretrunā ar olimpisko hartu un mums ir pamats vērsties Sporta arbitrāžas tiesā (CAS),” sacījis Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš norādījis, ka visi dokumenti jāizanalizē juristiem un sporta nozares speciālistiem.

Viņš gan ir pārliecināts, ka jebkuram sodam jābūt individuālam un jāizriet no tā, ko katrs konkrēti izdarījis: “Nevar sodīt kolektīvi un cilvēkus, kuriem ar to nav nekāda sakara. To saprot visi, arī WADA. Šajā situācijā ir pamats domāt, ka lēmuma pamatā ir politika un tam nav nekā kopīga ar sportu un olimpisko kustību.”

Putina labā roka – premjers Dmitrijs Medvedevs notikušo nodēvējis par pretkrievijas histēriju, kas sasniegusi jaunu līmeni.

Tikmēr olimpiskais čempions daiļslidošanā Aleksejs Jagudins uzskata, ka WADA lēmums ir liels trieciens Krievijas sportam un arīdzan aicinājis WADA nosaukt konkrētus vainīgos un iesaistītos dopinga skandālā, jo sodīt visus ir netaisnīgi attiecībā pret godīgajiem sportistiem. Viņš arī norādījis, ka virkne ASV sportistu arī vai nu bijuši pieķerti vai pār viņiem ir aizdomu ēna par dopingu, taču globāli pret valsti sodi nav piemēroti.

“Mēs mākam uzvarēt karos un arī šo karu uzvarēsim, jo esam krievi,” kaujinieciski ierakstu savā “Instagram” kontā noslēdza agrāk slavenais daiļslidotājs.

WADA pirmdien uz četriem gadiem diskvalificēja Krieviju, aizliedzot tai piedalīties pasaules lielākajos sporta notikumos. Krievijas oficiālās personas solīja iesniegt apelāciju Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), bet Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) vadītājs Jurijs Ganuss nosauca diskvalifikāciju par pamatotu un bez cerībām uz Krievijai labvēlīgu spriedumu CAS.

Nākamajās vasaras un ziemas olimpiskajās spēlēs Krievijas atlēti nedrīkstēs piedalīties zem valsts karoga un drīkstēs to darīt tikai tad, ja būs pierādīts viņu nevainīgums dalībā Krievijas dopinga sistēmā.

Citās sacensībās Krievija varēs startēt, piemēram, 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas sacensībās, jo tās rīko Eiropā par futbolu atbildošā organizācija UEFA. Savukārt, finālturnīrā Krievijas kā nācijas dalība būs liegta, jo to rīkos pasaules futbola organizācija FIFA.