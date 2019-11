Uzraksts uz somu artilērijas šāviņa kara laikā. Uzraksts uz somu artilērijas šāviņa kara laikā.

Pirms 80 gadiem plkst. 15.45 Somijas–PSRS pierobežā risinājās tā sauktais Mainilas incidents – padomju īstenota provokācija, kas kalpoja kā prelūdija padomju agresijas sākumam pret Somiju, tas ir, Ziemas karam. Padomju garnizonā Mainilas ciemā eksplodēja septiņi artilērijas šāviņi. Laikraksts “Pravda” apgalvoja, ka tie nogalinājuši četras, bet ievainojuši septiņas padomju militārpersonas. Maskava nekavējoties apsūdzēja somus “agresīvā aktā”. Mainilas incidents bija formāls iemesls, lai 30. novembrī PSRS sāktu uzbrukumu Somijai no gaisa, jūras un uz sauszemes. Somiju līdz ar Baltijas valstīm pēc Molotova–Ribentropa pakta noslēgšanas Staļins uzskatīja par savu ietekmes sfēru, taču atšķirībā no baltiešiem somi nepadevās padomju prasībām pēc militārajām bāzēm un teritorijām. Tas saniknoja Kremli. Somi ļoti drīz konstatēja, ka šāvieni uz Mainilu raidīti no pašas padomju teritorijas (šāviņi krita ap 800 m no robežas, līdzenā vietā un eksploziju krāteri bija labi saskatāmi no somu puses). Visa somu artilērija incidenta brīdī bija atvilkta aiz nocietinājumu līnijas, no kuras tā nemaz nevarēja sasniegt padomju robežu. Turklāt somiem šajā sektorā nebija tālšāvējlielgabalu. Helsinku mēģinājumu izskaidrot faktus un aicinājumu veidot kopēju komisiju incidenta izmeklēšanai padomju puse noraidīja, tā vietā paaugstinot propagandas un diplomātisko apsūdzību toni. Visas Mainilas provokācijas detaļas nav noskaidrotas arī mūsdienās. 90. gadu Krievijas demokrātijas periodā krievu vēsturnieki konstatēja, ka attiecīgās padomju divīzijas, kurai piederēja apšaudītā vienība, dokumentos brīnumainā kārtā nav nedz kādu atzīmju par šo notikumu, nedz arī par to, ka kāds karavīrs tajā būtu cietis.