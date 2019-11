Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Kopumā šī būs veiksmīga diena un veiksmīgi varēsi atrisināt tās problēmas, kas tev ilgu laiku sagādāja galvassāpes. Galvenais, lai tev pietiktu pacietības!

Vērsis

Šodien arī tevi sagaida radošs periods. Šīs radošās vēsmas tu izjutīsi eju vai katrā dzīves sfērā -sākot no darba un beidzot ar mīlestību. Daudz ko tev būs daudz vieglāk atrisināt, ja to darīsi kopā ar mīļoto.

Dvīņi

Zvaigznes šodien tev iesaka pārliecināties par to, ka tas, ko tu iesāksi, tiks arī pabeigts. Šodien nozīme ir itin visam: sākot no vismazākajām detaļām. Esi vērīgs!

Vēzis

Tev ir visas iespējas iepazīties un satikt savu otro pusīti, ja tu līdz šim esi bijis vientuļš. Nepretojies liktenim – ļaujies dienas gaitai un viss notiks!

Lauva

Šī diena būs atkarīga tikai no tevis paša vēlmēm. Tomēr centies izvairīties no vietām, kurās pulcējas daudz cilvēku un pat cilvēku pūļi – tas tev ir vismazāk vajadzīgs.

Jaunava

Iespējams, tevi šodien sagaida gan domstarpības, gan strīdi – tomēr centies no tā gūt kādu mācību.

Svari

Šodien zvaigznes ļaus tev izbaudīt labvēlīgu stāvokli. Tevi aptvers pat burvīga atmosfēra, ko varētu raksturot ar mīlestību un pat kaisli. Tavas vēlmes tiks piepildītas!

Skorpions

Tavas profesionālās intereses šodien var konkurēt ar tavām privātajām attiecībām, tāpēc centies to nepieļaut. Pieņem lēmumus tikai mierīgā garastāvoklī, citādi nokļūsi konfliktsituācijā.

Strēlnieks

Šis periods ir līdzīgs eksāmenam, un no tā, kā tu to nokārtosi, būs atkarīgi tālākie notikumi. Centies izvairīties no kardinālām pārmaiņām šodien un nestrīdēties ar tiem, kurus mīli.

Mežāzis

Centies izmantot šo dienu, lai laiku pavadītu kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir tev tuvumā – patiesībā tas būs noderīgi abām pusēm – gan tev, gan viņiem. Kā emocionāli, tā arī praktiski.

Ūdensvīrs

Šodien vajadzēs veltīt ne mazums pūļu, lai atrisinātu dažādus profesionālos jautājumus, taču tas vēl nav viss – arī ģimenē daži jautājumi būs izaicinājums. Izturi šo dienu un viss būs labi!

Zivis

Tiklīdz tu gūsi gandarījumu no vienas lietas, tu gribēsi ķerties pie nākošās. Taču centies nepārvērtēt savas spējas!