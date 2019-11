Publicitātes foto

Atrast smaržas, kas lieliski atspoguļo Jūsu personību, mēdz būt diezgan sarežģīts uzdevums. Dažkārt, lai atrastu īsto aromātu, var nākties izmēģināt desmit citus. Par laimi, ir daži ieteikumi, kas atvieglos šo meklējumu procesu un palīdzēs atrast aromātu, kas Jūs nekad nenogurdinās.

Sagatavojieties

Lai arī tas varētu šķist dīvaini, pirmo soli ceļā uz jaunām smaržām Jūs spersiet jau mājās – izvērtējot, kādi aromāti Jums patīk. Vai Jums labāk patīk citrusaugļi, ziedi vai varbūt muskuss? Varbūt Jums tuvs koksnes aromāts? Ņemiet vēra vairākus aspektus:

– Atbrīvojieties no aizspriedumiem un aizmirstiet visus reklāmu veidotos tēlus. Atcerieties, ka Jums, pirmkārt, jāizvēlas aromāts, nevis tā iepakojums. Iespējams, Jūsu perfektais aromāts meklējams pavisam necilā pudelē;

– Apmeklējiet veikalu vienatnē, lai bez steigas izvēlētos sev tīkamo aromātu;

– Ja esat pamēģinājis trīs četras smaržas, bet neviena no tām neatbilst Jūsu prasībām, atlieciet meklējumus uz citu dienu

Ja iepriekš zināsiet, kāda tipa aromāti Jums patīk un veltīsiet šim procesam pietiekami daudz laika, atrast īstās smaržas būs vienkāršāk.

Izvēlieties pareizi

Ja vēlaties izmēģināt kādu jaunu, nepazīstamu aromātu, vispirms uzpūtiet to uz testera lapiņas. Ja aromāts Jums patīk, uzpūtiet to uz savas plaukstas locītavas un nedaudz pagaidiet. Aromāta īpašības atklāsies pakāpeniski.

Ja aromāts šķiet patīkams arī pēc kāda brīža, tad, iespējams, tas ir Jūsējais.

Pievērsiet uzmanību smaržu noturībai

Viens no aspektiem, kas ietekmē aromāta noturību, ir aromātisko savienojumu koncentrācija. Jo tā lielāka, jo smaržas bagātīgākas un noturīgākas. Piemēram, tualetes ūdens (Eau de Toilette) koncentrācija ir 5 – 15% un tā notūrība ir līdz 4 stundām. Savukārt smaržūdens (Eau de Parfum) koncentrācija ir no 15 – 20 % un noturība ir no 5 līdz 6 stundām.

Aromāta noturība atkarīga arī no pazīmēm, kas piemīt konkrētā aromāta kompozīcijai. Pamatā vīriešu, gan sieviešu smaržas ietver trīs savienojumus:

– Galvenās notis ir tās, ko jūtam uzreiz, kad pirmo reizi pasmaržojam aromātu. Visbiežāk tās ir svaigas vai citrusaugļu notis;

– Vidējās notis (vai sirds notis) ir tās, ko jūtam vēlāk. Augļi, ūdens, ziedu aromāti ir tipiski šīs grupas elementi;

– Pamata notis nosaka to, kāda būs smaržu noturība. Tas tiek uzskatīts par aromāta kodolu, kas piešķir tam dziļumu. Parasti to veido koksnes un muskusa aromāti

Citrusaugļu un svaigo aromātu pamats parasti ir viegls, padarot smaržas ne tik noturīgas, savukārt smaržām, kas ietver muskusa aromātus, pamata notis ir spēcīgākas – tās arī būs noturīgākas.

Kā pareizi lietot smaržas?

Pirmkārt jāatceras, ka ikviens aromāts, iztvaikojot, kļūst spēcīgāks. Otrkārt – vislabāk smaržas likt uz pulsa vietām, piemēram, plaukstu un elkoņu locītavās. Lai aromāts būtu noturīgāks, vispirms samitriniet ādas. Labs risinājums te ir uzklāt ķermeņa losjonu – ideālā gadījumā no tās pašas produktu grupas kā Jūsu smaržas. Taču der ari citi losjoni bez smaržas.

Ja mēdzat smaržas izpūst uz plaukstas pamatnes, mēģiniet tās neberzēt, jo tas var sekmēt smaržu ātrāku iztvaikošanu.

Un atcerieties – liels smaržu daudzums nepalielina to noturību, tādā veidā Jūs tikai traucēsiet citiem ar savu uzmācīgo aromātu.

Sieviešu un vīriešu smaržas pieejamas plašā izvēlē, lai katrs varētu izvēlēties savām vajadzībām un gaumei atbilstošākās. Turklāt plašais piedāvājums ļauj atrast aromātus dažādiem noskaņojumiem un dzīves gadījumiem.