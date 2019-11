Foto: pexels

Trešdien Latvijā laiks nemainīsies – debesis segs pelēki mākoņi un daudzviet gaidāmi nelieli nokrišņi, pārsvarā smidzenis, prognozē sinoptiķi.

Lielākais apledojuma risks uz ceļiem saglabāsies valsts austrumu daļā. Gaidāma arī dūmaka, vietām – migla.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs -1..+3 grādi.

Rīgā saglabāsies pelēks laiks, palaikam gaidāms sīks lietus, pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +1..+2 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklona austrumu perifērija. Atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 754-758 dzīvsudraba staba milimetriem jūras līmenī.

Vidzemē un Latgalē šorīt braukšanu vietām apgrūtina apledojums

Šorīt apledojums vietām Vidzemē un Latgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Pa valsts galvenajiem autoceļiem braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Līgatnei, kā arī Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Balvu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, un Valmieras apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistīta 45 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atgādina, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem un jāizvēlas autoceļa seguma stāvoklim atbilstošs braukšanas ātrums, kā arī jāietur droša distance. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams un kuru autovadītājs sajūt, tikai sākot veikt manevrus – bremzējot, pagriežot stūri.