Šodien Katrīnas diena – tā ir ļoti zīmīga diena laika vērošanā, pēc kuras var pateikt, kāda būs ziema 0

25. novembris 2025
Dabā

Katrīnas ir ļoti zīmīga diena laika vērošanā.

Pēc tā, kāds laiks ir šodien, varot pateikt, kāda būs ziema.

Laika vērotājs Vilis Bukšs atgādina senlatviešu ticējumu – “kāda Katrīna, tāda diena”.

Šodien vārda dienu svin Katrīna, Katrīne, Kate, Kadrija un Trīne, bet uzvārda dienu – Deņisovi, Sidorovi, Ulpes un Bondarenko

Ja Katrīnās salst, tad Andreja dienā (30. novembris) līst lietus un otrādi. Ja Katrīnās atkusnis – ziema silta. Ja sals – ziema auksta. Kāda Katrīna, tāda ziema.

Katrīna tautas ticējumos atklājas kā lopu – aitu un kazu aizgādne.

“Katrīnas ir kustoņu svētki jo tad viņi, cilvēkiem nezinot, naktī pulkstens divpadsmitos ejot baznīcā. Ja nocērpot aitas priekš Katrīnām, tad viņas kaunoties kailas iet baznīcā”. (Baldone)

Lai nodrošinātu aitu un kazu labklājību, Katrīnas dienā cepa vistu, vārīja ēdienus ar aitas gaļu vai taukiem, sevišķiiecienītas bija klimpas – “Katrīnas vakarā jāvāra kliņķenu putra, tad aitām būs pāris jēru.” (Ikšķile)

Kā zemniekiem ierasts, Katrīnās notika laika vērošana – “Kad Katrīnas dienā laiks kūst, tad ziema būs silta”, bet “ja Katrīnas dienā laiks salst, tad visa ziema būs auksta”. (Rīga)

Katrīnās no mājas uz māju staigāja Katrīnas bērni, Katrīnas ubagi vai Baltie Katriņi. Visvairāk maskojās jaunas meitas – “Katrīnas dienā meitas pārģērbjas un staigā apkārt, par ko dabū ēdamas lietas, vilnu un linus”.

