Uzbrucējs pie Londonas tilta sadūris vairākus cilvēkus

Londonas policija piektdien paziņoja, ka pie Londonas tilta galvaspilsētas centrā kāds vīrietis sadūris vairākus cilvēkus.

Policija plkst.13.58 pēc vietējā laika izsaukta sakarā ar vairāku cilvēku saduršanu tilta tuvumā.

Aizturēts kāds vīrietis.

Pēc aculiecinieku teiktā, vienā tilta pusē noticis kautiņš, kur vairāki vīrieši uzbrukuši vienam vīrietim.

Drīz ieradusies policija, kas raidījusi šāvienus uz vīrieti un viņu aizturējusi.

Videos of London Bridge show it's blocked off and police officers at the scene after the reported stabbing. https://t.co/r9qAkDZ1Eh pic.twitter.com/EOzKw8HY3j

— euronews (@euronews) November 29, 2019