Uzņēmējs Skudriņš un bijušais “Riga.lv” vadītājs Konošonoks nodibinājuši uzņēmumu “Spilve Airport”

Lidmašīna lidostā ” Spilve” Foto: Lita Krone/LETA

Plkst.12.15 pievienots uzņēmuma komentārs 5.rindkopā.

Pirms nedēļas izveidots jauns uzņēmums – akciju sabiedrība “Spilve Airport”.

Kā rāda informācija “Latvijas Vēstnesī”, “Spilve Airport” reģistrēta Rīgā, Katrīnas dambī un tās pamatkapitāls ir 35 000 eiro. Uzņēmuma valdes loceklis ir Jaroslavs Gaļejevs, bet valdes priekšsēdētāja amatā darbosies Dmitrijs Kušiņičevs. Uzņēmuma padomē darbosies Jānis Kaudze, Timurs Gaļejevs un Ilona Kušiņičeva, par padomes priekšsēdētāju kļuvis Gundars Skudriņš, bet viņa vietnieku – Andris Konošonoks.

G. Skudriņš pazīstams kā miljonārs un viens no lielākajiem mežu apsaimniekotājiem Latvijā, savukārt A. Konošonoks vadījis Rīgas pašvaldības nodibinājumu “Riga.lv”, ko šī gada vasarā nolemts likvidēt.

Uzņēmuma kā juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams.

Īsi komentējot uzņēmuma izveidi, tā valdes loceklis Jaroslavs Gaļejevs sacīja, ka uzņēmumā apvienojušies Latvijas uzņēmēji kopā ar aviācijas entuziastiem, kas plāno saglabāt mazās aviācijas tradīcijas un veicināt tās attīstību Spilves lidlaukā, kur atrodas mazās aviācijas bāzes vieta.

LTV raidījums “De Facto” šovasar vēstīja, ka lidosta un lidlauks “Spilve”, kurā darbojas mazās aviācijas entuziasti palikusi bez skaidras vīzijas par nākotni.

Proti, aviācijai nepieciešamais īpašums pieder Rīgas pašvaldībai, ko pārvalda “Rīgas nami”, Rīgas domes Īpašuma departaments, kā arī Rīgas brīvosta.

“Rīgas nami”, kas ievērojamu daļu no lidostas iznomājuši, atteikušies no izsolē prasītās un līgumā iekļautās aviācijas funkcijas nodrošināšanas. Pirms trim gadiem “Rīgas nami” tā pārziņā esošo lidostas daļu, kurā ir gan vēsturiskās ēkas, gan vēlāk celtie angāri, izsolē iznomāja firmai “Aerobig plus”, kas drīz pēc tam pārslēdza līgumus ar pašreizējiem nomniekiem, bet jaunie līgumi radīja bažas, ka mērķis ir no tiem atbrīvoties.

“Rīgas namu” līgums ar firmu “Aerobig plus” prasīja izstrādāt lidlauka “Spilve” un tā infrastruktūras attīstības priekšlikumu visam nomas periodam – 12 gadiem, bet šādu plānu kompānija nav iesniegusi.

SANDRA DIEZIŅA