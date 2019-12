Dāvis Bertāns (no kreisās) pēdējos divos mačos trāpījis 12 tālmetienus. Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Latvijas sportists Dāvis Bertāns piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē izcēlās ar 19 punktiem un desmit izcīnītām atlēkušajām bumbām, tiekot pie pirmā “double-double” NBA karjerā, tomēr ar to nepietika, lai Vašingtonas “Wizards” izcīnītu uzvaru.

“Wizards” viesos ar 103:112 (28:27, 37:34, 20:25, 18:26) zaudēja Miami “Heat”, piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas.

Bertāns laukumā pavadīja 32 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā iekrāja 19 punktus, grozā raidot divus no septiņiem divpunktu un piecus no 13 trīspunktu metieniem. Tāpat viņš izcīnīja desmit bumbas zem groziem, no tām četras uzbrukumā, reizi rezultatīvi piespēlēja, divreiz bloķēja metienu, bet “Wizards” ar latvieti laukumā ielaida par četriem punktiem vairāk nekā iemeta.

Pēdējos četros mačos Bertāns trāpījis 22 tālmetienus, bet šosezon no trīspunktu līnijas viņš bijis precīzs 78 reizes, kas ir dalīts trešais labākais rādītājs līgā. Vairāk iemetuši tikai Džeimss Hārdens no Hjūstonas “Rockets” (101) un Devonte Grehems no Šarlotes “Hornets” (88), bet pa 78 precīziem trīspunktniekiem ir Bertānam un Badijam Hīldam no Sakramento “Kings”.

Rūjienietim precīzi bijuši 44,8% tālmetienu, kas ir 11.labākais rādītājs līgā.

Latvietim piektdien bija trešais lielākais spēles laiks “Wizards” rindās, lai gan mača sākumā viņš bija uz rezervistu soliņa.

Vašingtonas komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Bredlijs Bīls, bet 19 punktus sameta arī Morics Vāgners. Savukārt “Heat” komandā 28 punkti, 11 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles Džimijam Batleram, kurš tika pie “triple-double”.

Jau ziņots, ka Bertāns ceturtdien NBA uzstādīja jaunu personīgo rekordu realizētajos tālmetienos, jo latvietis grozā raidīja septiņus “trejačus”.

Vašingtonas komanda ar septiņām uzvarām 21 spēlē Austrumu konferencē ieņem 12.vietu.