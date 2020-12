Foto no Siera kluba arhīva

10 ēdienu receptes ar sieru: no zupām līdz saldēdieniem





Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Sieru var ne tikai likt uz sviestmaizes vai kārtot siera platē, bet arī izmantot daudzveidīgāk. Te paveras iespējas radošumam.

Ēdienus gatavojusi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotāja, pavāre un godu saimniece Inese Bedeice.

Ķirbju krēmzupa ar ceptu Kazdangas sieru

Sastāvdaļas:

• 500 g dzeltenā cepamā ķirbja

• 2 lieli kartupeļi

• 2 burkāni

• 1 saldais sīpols

• 100 g ELPA saldā krējuma (35%)

• 200 g cepta Kazdangas siera

• 50 g sviesta

• naža gals ingvera saknes

Pagatavošana:

Nomizo kartupeļus, burkānus un sīpolus, sagriež nelielos gabalos, apcep sviestā, pieliek ingveru. Vāra, līdz dārzeņi mīksti.

Ķirbi ar visu mizu cep cepeškrāsnī. Pievieno zupai, visu sablendē. Pievieno uzsildītu saldo krējumu un mazliet sviesta. Pasniedzot pievieno ceptu sieru, strēmelītēs sagrieztu blanšētu burkānu. Rotā ar dīgstiem, saulespuķu sēklām vai zaļumiem.

Omlete ar ceptu Kazdangas sieru

Foto no Siera kluba arhīva

Sastāvdaļas:

• 4 olas

• 100 g saldā krējuma

• Kazdangas siers

• pētersīļi

• avokado

• dīgsti

• sāls

Pagatavošana:

Samaisa olas ar saldo krējumu un sāli, liek silikona formā un cep cepeškrāsnī 165 °C 10 minūtes. Pasniedz karstu. Piedevās: cepti siera gabaliņi, avokado, dilles, pētersīļi un dīgsti.

Cepts un necepts siers ar siera cepumiem

Sastāvdaļas:

• Kazdangas siers

• siera cepumi vai krekeri

• biezpiens

• saldais krējums

• cukurs

Pagatavošana:

Uz šķīvja miksē gan ceptu, gan neceptu Kazdangas sieru. Uz neceptā siera gabaliņiem liek ar cukuru un saldo krējumu saputotu biezpiena masu. Rotā ar rudzupuķu ziedlapiņām, dīgstiem, zaļumu sviestu. Uz siera var uzbērt kviešu asnu pulveri. Ēd ar sausiem cepumiem vai krekeriem.

Ceptas šķēles ar saldo biezpienu

Sastāvdaļas:

• Kazdangas siers

• siera groziņi

• biezpiena masa

• dzērvenes

Pagatavošana:

Kazdangas siera ritulīti sagriež šķēlēs, liek uz sakarsētas sausas pannas un no abām pusēm apcep. Kārto uz šķīvja, pievieno mazus siera groziņus, kas pildīti ar biezpiena masu (biezpiens+saldais krējums+cukurs). Rotā ar dzērvenēm. Papildus var rotāt ar biezpiena piciņām, medu un cidoniju marmelādi.

Cepts siers ar spinātiem un avokado bumbiņām

Sastāvdaļas:

• Kazdangas siers

• spināti

• avokado

• ķirštomātiņi

• ķiploka daiviņa

• sviests

• saulespuķu sēkliņas

• sāls, pipari

Pagatavošana:

Kazdangas siera šķēles apcep. No avokado izgrebj bumbiņas. Ķirštomātiņus pārkaisa ar pipariem un sāli un apcep sviestā. Spinātus apcep sviestā kopā ar saspiestu ķiploku, uzber saulespuķu sēkliņas. Kārto šķīvī.

Bekonā ietītas siera šķēles uz krāsainas paprikas

Sastāvdaļas:

• Kazdangas siers

• bekona šķēles

• paprika (vairākās krāsās)

• mārrutki

Pagatavošana:

Sieru sagriež garenos gabaliņos, katru ietin bekona šķēlē un apcep. Paprikas sagriež horizontālās šķēlēs, apcep, kārto uz šķīvja. Uz tām liek sieru bekonā, pievieno dažādu garšu mārrutkus. Rotā ar dīgstiem.

Ar Kazdangas biezpiena krēmu pildīts filo mīklas groziņš

Sastāvdaļas:

• filo mīkla

• biezpiens

• saldais krējums

• cukurs

• plūškoka ogas

• kartupeļu ciete

• cidoniju šķēlītes, rabarberi, ķirši rotāšanai

Pagatavošana:

No filo mīklas vairākām kārtām veido groziņu, cep cepeškrāsnī 165 °C 10 minūtes. No biezpiena, cukura un saldā krējuma saputo krēmu. Groziņu liek šķīvī uz plūškoka ogu sīrupa (no plūškoka ogām izspiež sulu, pievieno cukuru un ūdenī izšķīdinātu kartupeļu cieti, vāra). Groziņā pilda biezpiena krēmu, rotā ar sacukurotām cidoniju šķēlītēm, sublimētiem (saldējot žāvētiem) rabarberiem un ķiršiem.

Ar biezpienu pildīts cepts ābols mango mērcē

Sastāvdaļas:

• pāris lielu ābolu

• biezpiens

• skābais krējums

• pūdercukurs

• mango

Pagatavošana:

Āboliem izņem serdi, izgrebj mīkstumu. Biezpienu rūpīgi samaisa ar pūdercukuru un skābo krējumu, pilda ābolos. Cep cepeškrāsnī 165 °C. Gatavus liek uz šķīvja, kur uzlieta mango mērce (mīkstu mango sakapā gabaliņos, var pievienot medu, laima sulu, piparmētru).

Kazdangas siers ar lasi un foreles ikriem

Sastāvdaļas:

• rīvēts Kazdangas siers

• mazsālīts lasis

• zaļumu sviests

• foreles ikri

• baltmaize

• sīpols

Pagatavošana:

Uz garena šķīvja kārto plānās šķēlēs satītas mazsālīta laša tūtiņas, pildītas ar sarīvētu Kazdangas sieru, zaļumu sviestu un foreles ikriem. Šo uzkodu papildina ar sīpolu gredzeniem. Dekorē ar izgrieztām Kazdangas siera figūriņām. Ēd ar sviestā viegli apgrauzdētu baltmaizi.

Biezpiena krēms ar dzērveņu ķīseli

Sastāvdaļas:

Krēmam:

• 200 g biezpiena

• 50 g saldā krējuma

• pūdercukurs (pēc garšas)

Pagatavošana:

Biezpienu izberž caur sietu, samaisa ar saldo krējumu un pūdercukuru.

Šķīvī ielej dzērveņu ķīseli (dzērvenes+cukurs+kartupeļu ciete). Ar konditorejas maisiņu izspiež biezpiena piciņas, uzliek cepumus, rotā ar avenēm.