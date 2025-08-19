“Trampa ideja, ka Putins grib uzsākt sarunas par mieru, bija pareiza!” Rajevs atklāj sarunu “noklusēto” vēstījumu 0
“Ja kāds cilvēks domāja, ka šis samits visu atrisinās, viņš dzīvo citā pasaulē, skaidrs, ka šis bija pirmais solis iespējamām miera sarunām, tāpēc nākamā nedēļa būs ārkārtīgi svarīga, jo jāskatās, kāda būs tikšanās starp Trampu un Zelenski, jo tur dzirdēsim to informāciju, par ko tika runāts ar Putinu”, par Trampa un Putina tikko notikušo vēsturisko tikšanos TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izsakās Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.
Delegācijas abām valstīm bija ļoti lielas un to sastāvs nemitīgi mainījās līdz pat pēdējam brīdim, piemeklējot atbilstošākos, zinošākos cilvēkus abu valstu sarunu vešanai.
“Es laikam nedaudz nenovērtēju prezidentu Trampu, jo viņa doma, ka Putins brauc ar kaut kādu vēlmi uzsākt sarunas par mieru, bija pareiza. Putins nav cilvēks, kurš ar savu lidmašīnu kaut kur aizlidos vienkārši tāpat, lai paspiestu roku! Tas nozīmē, ka viņam ir plāns,” Rajevs norāda.
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis var apturēt karu ar Krieviju, atsakoties no Krimas un Ukrainas dalības NATO, svētdienas vakarā (pirmdienas rītā pēc Latvijas laika) paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
“Ukrainas prezidents Zelenskis var izbeigt karu ar Krieviju gandrīz nekavējoties, ja viņš to vēlas, vai arī var turpināt karot. Atcerieties, kā tas viss sākās. Nekādas Obamas atdotās Krimas (pirms 12 gadiem, bez neviena šāviena!) atgūšanas un nekādas Ukrainas iestāšanās NATO. Dažas lietas nekad nemainās!!!” ierakstījis Tramps savā platformā “Truth Social” Zelenska vizītes Baltajā namā priekšvakarā.
Kopā ar Zelenski ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā.
“Rīt Baltajā namā būs liela diena. Vēl nekad nav bijis tik daudz Eiropas līderu vienlaicīgi. Man ir liels gods viņus uzņemt,” teikts citā Trampa ierakstā platformā “Truth Social”.
“Viltus ziņas teiks, ka ir liels zaudējums prezidentam Trampam uzņemt tik daudzus dižus Eiropas līderus mūsu skaistajā Baltajā namā. Patiesībā tas ir liels gods Amerikai!!!” piebildis Tramps.
Telekanāls CNN konstatē, ka Trampa paziņojums par Krimas atgūšanas un Ukrainas dalības NATO neiespējamību atspoguļo spiedienu, kāds Zelenski gaida tikšanās laikā Baltajā namā.
“Divi viņa uzskaitītie nosacījumi – Ukrainai jāatsakās no Krimas, ko Krievija nelikumīgi anektēja 2014.gadā, un jāpiekrīt, ka tā nekad nepievienosies NATO, ir starp nosacījumiem, ko izvirzījis Vladimirs Putins, lai izbeigtu karu,” norāda CNN.