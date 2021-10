Publicitātes foto

12 iemesli, kādēļ parakstīšanās uz AS DelfinGroup IPO akcijām ir labs ieguldījums







Latvijas kapitāla tirgus pagaidām vēl ir visai vāji attīstīts, tāpēc ikviena vietējā Latvijas uzņēmuma vēlme kļūt par publisku akciju sabiedrību ar biržā kotētām akcijām, ir visai unikāls notikums. Tostarp šobrīd ar sākotnējo akciju publisko piedāvājumu (IPO) biržā Nasdaq Riga startē Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup. Līdz akciju parakstīšanās perioda beigām ir atlikušas pāris dienas, un portāls LA.lv lūdza uzņēmuma valdes priekšsēdētājam Didzim Ādmīdiņam nosaukt 12 iemeslus, kādēļ būtu vērts ieguldīt šajā uzņēmumā.

1) AS DelfinGroup akcijas tiek tirgotas par cenu, kas ieguldītājiem var nodrošināt salīdzinoši lielu vērtības pieaugumu ilgtermiņā, jo investori pelnīs ne vien no akciju cenas pieauguma, bet arī no regulārām ceturkšņa un gada dividendēm. To apstiprina arī LHV bankas analītiķu sagatavotais ziņojums. Investīciju eksperti norāda, ka vienas akcijas patiesā vērtība pašlaik tiek vērtēta robežās no 1,65 līdz 1,86 eiro (ņemot vērā, ka jaunais piesaistītais kapitāls ir vismaz 12,5 miljoni eiro). Līdz ar to IPO cena 1,52 eiro par akciju investoriem nodrošina izdevīgu IPO atlaidi.

2) AS DelfinGroup ir diversificēti ieņēmumu avoti (patēriņa kredīti, lombarda aizdevumi, lietotu preču pārdošana, aizdevumi preču nomaksai), kas nodrošina uzņēmumam ilgtermiņa stabilitāti.

3) AS DelfinGroup vairāk nekā 10 gadu veiksmīga darbības pieredze: uzņēmumam ir pārbaudīts un labi strādājošs biznesa modelis, nodrošinot to, ka kopš 2010. gada uzņēmums katru gadu ir strādājis ar peļņu.

4) IPO ieņēmumi ļaus AS DelfinGroup optimizēt iepriekšējos gados aizņemtā finansējuma izmaksas, palielinot uzņēmuma ikgadējo peļņu par gandīrz 2 miljoniem eiro uzreiz pēc IPO. Tāpat uzņēmums turpinās attīstīt esošos biznesa virzienus, pakāpeniski palielinot ieņēmumus, aizdevumu portfeli un peļņu. Tostarp šā gada trešajā ceturksnī uzņēmums izsniedza par 30% vairāk kredītu nekā iepriekšējā ceturksnī un sasniedza lielāko ceturksnī izsniegto kredītu apjomu uzņēmuma vēsturē.

5) AS DelfinGroup ir pelnošs uzņēmums, kas vismaz 50% no savas peļņas izmaksās dividendēs reizi ceturksnī. Tādejādi investori ik pēc trim mēnešiem saņems regulāras dividendes. Piemēram, 2020. gadā uzņēmums dividendēs izmaksāja trīs miljonus eiro jeb 77% no peļņas, bet 2021. gada pirmajos deviņos mēnešos dividendēs jau ir izmaksāti 3,2 miljoni eiro. Nākamā dividenžu izmaksa ir paredzēta 2021. gada decembrī.

6) AS DelfinGroup fokusējas uz izaugsmi Latvijas tirgū, ko labi pārzina un regulāri sasniedz augstākus izaugsmes rādītājus, nekā nozare kopumā. Uzņēmums aizņemas naudu un izsniedz aizdevumus tikai eiro valūtā, tāpēc to neapdraud valūtas riski, kas ir nozīmīgs drauds daudziem citiem nozarē strādājošiem Baltijas valstu uzņēmumiem.

7) Kā būtisku AS DelfinGroup konkurences priekšrocību jāmin pašu kapitāla rādītājs, kas salīdzinājumā ar citiem Baltijas tirgus spēlētājiem ir ievērojami lielāks un ļaus uzņēmumam piesaistīt finansējumu par zemākām likmēm nekā konkurentiem. Pēc IPO AS DelfinGroup, visticamāk, būs visaugstākā pašu kapitāla attiecība starp līdzīgiem uzņēmumiem, kuri darbojas šajā reģionā, kā arī tam būs spēcīgāka un stabilāka bilance.

8) AS DelfinGroup ir pieejams finansējums ar zemākām likmēm nekā daudziem citiem reģionālajiem konkurentiem un pēc IPO aizņemšanās izmaksas samazināsies vēl vairāk (visticamāk, līdz aptuveni 7–8% gadā). Turklāt AS DelfinGroup ir dažādi finansējuma avoti (platformu finansējums un obligācijas ar garāku dzēšanas periodu, kas samazina refinansēšanas risku nākotnē).

9) Daļa AS DelfinGroup ieņēmumu tiek gūti no lombarda segmenta, un šajā tirgus segmentā Latvijā AS DelfinGroup ir nepārprotams tirgus līderis. Šis tirgus segments (lombarda aizdevumi) Latvijā ir ļoti stabils, rentabls un ienesīgs bizness ar salīdzinoši stingriem nosacījumiem ienākšanai tirgū (stingras prasības un dārgas licences, kā arī laiks, kas nepieciešams, lai izveidotu filiāles un klientu bāzi). Pie tam lombardi pilda arī vienu no aprites ekonomikas funkcijām – pagarinu lietotu mantu dzīves ciklu, jo pateicoties lombardiem tās tiek izmantotas atkārtoti ilgākā periodā. Tāpēc, ja atbalstāt zaļo dzīvesveidu un taupīgu dabas resursu izmantošanu, noteikti ikvienam ieteiktu pirms jaunu juvelierizstrādājumu, elektronikas, instrumentu vai citu sadzīvē nepieciešamu preču iegādes apmeklēt lombardu internetveikalu www.veikals.banknote.lv, kur ir gandrīz 30 000 dažādu preču no visas Latvijas.

10) AS DelfinGroup ir lielākais finanšu pakalpojumu filiāļu tīkls Latvijā (vairāk nekā 90 filiāles 38 pilsētās). Uzņēmumam ir arī vairāk nekā 400 000 klientu, kuri ir atvērti gan jaunu, gan esošo produktu izmantošanai.

11) Līdz ar IPO līdzvērtīgās pozīcijās būs gan esošie, gan arī jaunie ieguldītāji, jo esošie akcionāri IPO laikā nepārdos nevienu no savām akcijām. Viņi paliek akcionāri arī pēc IPO ar tādu pašu akciju skaitu kā pašlaik un tādējādi esošie akcionāri būs tikpat ieinteresēti, kā jaunie akcionāri, lai ilgtermiņā kāpinātu uzņēmuma vērtību.

12) AS DelfinGroup ir spēcīga korporatīvā pārvaldība un profesionāla padome. Padomes vairākumu veido neatkarīgi valdes locekļi, kas nodrošina visu akcionāru tiesību un interešu aizsardzību. AS DelfinGroup ir viens no retajiem uzņēmumiem Baltijā, kas publicē pilnu ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības (ESG – Environmental, Social, and Corporate Governance) ziņojumu.