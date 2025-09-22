Foto. Scanpix/Horst Galuschka/dpa

16 gadus veca meitene izvarota publiskajā tualetē populārā piejūras kūrortā Anglijā; arestēts viņas vienaudzis 0

LA.LV
18:56, 22. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Aptuveni 16 gadus veca meitene, iespējams, tika izvarota publiskajā tualetē Lielbritānijas piejūras pilsētā, bet par šo noziegumu arestēts 16 gadus vecs zēns, vēsta britu mediji.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien sāksies astronomiskais rudens – 3 zodiaka zīmēm tas nesīs jaunas, negaidītas iespējas
Viņu tur ir simtiem – Putina “ēnu flote” pārpludinājusi Baltijas jūru: krasta apsardze atklāj satraucošas detaļas
“Mēs esam pagodināti!” Kāds jaunais pāris uz kāzām ielūdzis Edgaru Rinkēviču un priecājas, kā viss izvērties 22
Lasīt citas ziņas

Notikuma vietā “Blackpulas Queens Promenade” policija ieradās ap plkst. 20.00 sestdienas vakarā pēc ziņojuma par vardarbīgu seksuālu uzbrukumu 16 gadus vecajai meitenei.

16 gadus vecais zēns no netālās Flītvudas pilsētas tagad ir arestēts aizdomās par izvarošanu. Viņu joprojām ir aizturējusi policija, kamēr turpinās izmeklēšana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu
“Jūs esat brīdināti!” Polijas amatpersonas izplata nepārprotamu paziņojumu Krievijai
VIDEO. “Pasaulē mīlīgākais jūras briesmonis”: zinātnieki atklāj jaunu radību 3 kilometru dziļumā

Slavenās pludmales, atrakciju parka un mola dēļ populārā piejūras pilsēta ir bieži apmeklēta ģimeņu vidū skolas brīvlaiku laikā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Steiku zaglis atmaskots: sērijveida likumpārkāpējs izvēlas neparastu metodi zādzībai
Sarkanais paklājs Trampam, bet karalim Čārlzam – galvassāpes; prezidenta vizīte Lielbritānijā var kļūt divdomīga
Tramps no kaut kā baidās? Vizītē Lielbritānijā viņš ieradies ar savu “Zvēru”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.