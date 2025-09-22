16 gadus veca meitene izvarota publiskajā tualetē populārā piejūras kūrortā Anglijā; arestēts viņas vienaudzis 0
Aptuveni 16 gadus veca meitene, iespējams, tika izvarota publiskajā tualetē Lielbritānijas piejūras pilsētā, bet par šo noziegumu arestēts 16 gadus vecs zēns, vēsta britu mediji.
Notikuma vietā “Blackpulas Queens Promenade” policija ieradās ap plkst. 20.00 sestdienas vakarā pēc ziņojuma par vardarbīgu seksuālu uzbrukumu 16 gadus vecajai meitenei.
16 gadus vecais zēns no netālās Flītvudas pilsētas tagad ir arestēts aizdomās par izvarošanu. Viņu joprojām ir aizturējusi policija, kamēr turpinās izmeklēšana.
Slavenās pludmales, atrakciju parka un mola dēļ populārā piejūras pilsēta ir bieži apmeklēta ģimeņu vidū skolas brīvlaiku laikā.