Steiku zaglis atmaskots: sērijveida likumpārkāpējs izvēlas neparastu metodi zādzībai

23:11, 20. septembris 2025
63 gadus vecais Malkolms Revenhils tika pieķerts nozieguma brīdī, kad 2. septembra rītā ar savu mobilitātes skūteri bija devies uz “Co-op” veikalu Pīterboro, Lielbritānijā.

Vīrietis bija iekārojis vairāk nekā 280 eiro vērtus steikus. Tos viņš paslēpa skūtera aizmugurē un pameta veikalu, nesamaksājot.

Notikušais bija īpaši cinisks, jo tikai sešas dienas iepriekš Revenhils bija saņēmis nosacītu sodu Pīterboro maģistrātu tiesā par astoņām citām veikala zādzībām, kurās viņš atzinies.

Zādzību atklāja, pārskatot CCTV kameras ierakstus, pēc kā policija aizturēja Revenhilu viņa dzīvesvietā.

Nedēļu vēlāk tiesa piesprieda viņam gada cietumsodu.

Policijas amatpersona Sems Maltons komentēja:

“Revenhils ir sērijveida likumpārkāpējs, kurš acīmredzami nav mācījies no iepriekšējās pieredzes, jo jau mazāk nekā nedēļu pēc nosacītā soda saņemšanas turpināja zagt. Viņš nedomāja par citiem cilvēkiem un sekām. Esmu gandarīts, ka viņš tika aizturēts un tagad ir nonācis cietumā.”

