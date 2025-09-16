ASV prezidenta automašīna
Foto. Scanpix/LETA/AFP PHOTO / LUDOVIC MARIN

Tramps no kaut kā baidās? Vizītē Lielbritānijā viņš ieradies ar savu "Zvēru"

LA.LV
20:50, 16. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ja esi Amerikas Savienoto Valstu prezidents, droši vien sagaidi, ka ceļosi stilīgi ar privātajiem transportlīdzekļiem. Bet būt tik augsta līmeņa personai prasa papildu drošības pasākumus – ko, piemēram, pāvests zina pārāk labi, dodoties ceļojumos ar savu pielāgoto papamobili.

Taču Donalda Trampa prezidenta automašīna ir apskates vērta. ASV prezidents šodien devies uz Apvienoto Karalisti savā otrajā valsts vizītē, un viņu pavadīs “Zvērs”.

Visgalvenākā amerikāņu automašīna ir piemērota īpaši prezidentam. Tas ir limuzīns, kura izgatavošana Trampa pirmajā prezidentūras laikā Baltajā namā, kā ziņots, izteŗēja aptuveni 1,5 miljonus dolāru. To pēc tam savas prezidentūras laikā izmantoja arī Džo Baidens.

Kas ir Zvērs?

To 2014. gadā pasūtīja ASV Slepenais dienests, un tā bija izstrādāta tā, lai izskatītos pēc Cadillac XT6 pagarinātās versijas, lai gan izmantotā šasija patiesībā ir Chevrolet Kodiak kravas automašīnas šasija.

Tā sver aptuveni 9071 kg un ir aprīkota ar daudz vairāk funkcijām nekā standarta transportlīdzeklis. Slepenais dienests saka: “Var droši apgalvot, ka šīs automašīnas drošības un kodētās sakaru sistēmas padara to par tehnoloģiski vismodernāko aizsardzības transportlīdzekli pasaulē.”

Lai gan daudzas no šīm detaļām drošības apsvērumu dēļ tiek turētas noslēpumā, “Zvērs” ir zināms kā ložu necaurlaidīgs, sprādzienizturīgs un noslēgts, lai izturētu bioķīmiskus uzbrukumus.

Tam ir arī nakts redzamības sistēma, spēja izšaut asaru gāzes baloniņus un durvju rokturi, kurus var elektrificēt, lai novērstu nevēlamu pasažieru iekļūšanu.

Tiek uzskatīts, ka logi ir aptuveni 3 collas biezi, bet transportlīdzekļa bruņas ir aptuveni 8 collas biezas.

“Zvērs” ir aprīkots arī ar medicīnas precēm, tostarp ledusskapi, kurā atrodas prezidenta asinsgrupas maisiņi.

Tam ir droša sakaru sistēma, kas spēj nosūtīt kodolieroču palaišanas kodus.

Ikdienišķākas detaļas ir ādas sēdekļi, krūzīšu turētāji un sēdvietas līdz septiņiem cilvēkiem.

