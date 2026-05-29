2030. gada pasaules čempionāta rīkošana tiek piešķirta Latvijai un Somijai 0
Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) kongresā piektdien 2030. gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai, vēsta Somijas Hokeja asociācija.
Pērn decembrī Latvijas Hokeja federācija (LHF) kopā ar Somijas Hokeja asociāciju sāka pieteikšanās procesu 2030. gada pasaules čempionāta vīriešiem elites divīzijā rīkošanai un bija vienīgās kandidātes uz turnīra uzņemšanu.
Turnīrs Rīgā un Helsinkos norisināsies no 17. maija līdz 2. jūnijam. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturtdaļfināla spēlēm, bet pusfināli un medaļu cīņas tiks aizvadītas Helsinkos.
LHF ziņo, ka kopīgā pieteikuma izvērtēšana notika vairākos etapos, IIHF izvērtējot rīkošanas plānus un infrastruktūru. Balsojumā Somijas un Latvijas pieteikums saņēma 98,23% IIHF kongresa delegātu atbalstu.
“Latviju un Somiju vieno ne tikai hokejs, bet arī kopīga izpratne par to, ko nozīmē īsta hokeja kultūra. 2030. gada pasaules čempionāts būs iespēja divām hokeja nācijām apvienot pieredzi, kaislību un līdzjutēju enerģiju, lai kopīgi radītu turnīru, kas paliks atmiņā visai hokeja pasaulei. Esmu pārliecināts – Rīga un Helsinki kopā parādīs, kā izskatās pasaules līmeņa hokeja svētki,” izcēla LHF prezidents Aigars Kalvītis.
Latvija iepriekš rīkojusi pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. un 2023. gadā.
2027. gadā pasaules čempionāts norisināsies Vācijā, 2028. gadā – Francijā, bet 2029. gadā – Slovākijā. 2030. gadā notiks arī Ziemas olimpiskās spēles.