"Vismaz kaut kur esam priekšā Šveicei." Hokeja fani apspriež cenas čempionātā un Rīgas fanu zonā
Hokeja drudzis šobrīd pārņēmis visu Latviju. Kamēr vieni seko spēlēm pie televizoriem, citi devušies uz pasaules čempionātu Šveicē un soctīklos dalās ne tikai ar emocijām par spēlēm, bet arī ar novērojumiem par cenām.
Diskusijas raisījis kāda līdzjutēja ieraksts sociālo mediju platformā “X”, kur viņš salīdzinājis alus cenas Šveicē un Rīgas fanu zonā.
Šāds salīdzinājums pārsteidzis daudzus komentētājus, jo ierasts uzskatīt, ka Šveice ir viena no dārgākajām valstīm Eiropā.
Miks vaicā: “Vai tiešām Šveicē ir tik lēti?”
Tikmēr citi komentētāji diskusijai piegājuši ar humoru. Skaidris iesaka: “Paņem 2 litrus kolu, tur iejauc 0.5 “Bonapartu” un sanāk lēti samesties un skaļi bļaut (un čurāt nevajag tik ļoti).”
Savukārt Andris raksta, ka pie arēnas veikalos dzērienus iespējams iegādāties arī lētāk, aptuveni par diviem eiro.
Tikmēr Guntis atzīst, ka šāda cenu atšķirība viņu patiešām pārsteigusi: “Nu gan laiki pienākuši. Bet tiešām Šveicē tik lēti būs? Tur viss esot ļoti dārgi.”
Depozīts, kuru nevar dabūt atpakaļ? Esam jaunos konceptos iebraukuši 😀
— Roberts Eglītis 🇱🇻🇺🇦 (@Robertstebija) May 17, 2026
Mājās pie televizora videji 2 – 2,5€ par puslitru. 🤭🫣🤷🏻♂️
— Jānis. (@tvitermaniaks2) May 17, 2026
Cenas irija puba 💥 pic.twitter.com/kQa3qeGeJE
— 💥 Emm Beee 💥 (@MmmBbbbmmm666) May 17, 2026
Bet pērk taču? Varbūt par 10 vai 12 arī pirks, to vajadzētu pārbaudīt. 🙂
— Raits Misins 🇱🇻🇮🇱🇺🇦 (@RaitsMisins) May 17, 2026
Alum vajadzētu maksāt 30€ par glāzi.
— Andris Tihomirovs (@atihomirovs) May 17, 2026
Lai gan Šveice tradicionāli tiek uzskatīta par vienu no dārgākajām valstīm Eiropā, daudzi līdzjutēji norāda, ka cenas hokeja čempionāta laikā ne vienmēr ir tik dramatiskas, kā gaidīts.
Atgādinām, ka Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Ludzas novadā un citviet uz lielajiem ekrāniem translē pasaules čempionāta hokejā Latvijas izlases spēles, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.
Rīgā, Esplanādes parkā, un Liepājā, “Lielā dzintara” stāvlaukumā, darbojas “Optibet” fanu zonas, aicinot līdzjutējus pulcēties kopā un skatīties pasaules čempionāta hokeja spēles. Ieeja pasākumos ir bez maksas, un fanu zonas darbosies visa čempionāta laikā.
Publiskās tiešraides pie Daugavpils Ledus halles nodrošina iespēju hokeja līdzjutējiem sekot līdzi visām Latvijas izlases spēlēm.
Ventspilī Olimpiskā centra “Ventspils” pagalmā ir izveidota hokeja fanu atbalsta zona, kur ikviens aicināts kopā uz lielā ekrāna sekot līdzi hokeja spēlēm.
Savukārt Kārsavā hokeja gars valda skeitparka laukumā pie kultūrvēstures centra “Līču mājas”, kur līdzjutēji ir gaidīti 23. maijā, 24. maijā un 26. maijā.
