23. augusts – pasaulē atzīmē Ukrainas karoga dienu. Rīgā rīt plaši atzīmēs Ukrainas Neatkarības dienu







Ukrainā 23. augustā – dienu pirms neatkarības dienas svinībām – atzīmē Valsts karoga dienu, tādējādi godinot vienu no nacionālajiem simboliem. Ar mākslas performancēm, zibakciju, koncertu un Brīvības pieminekļa izgaismošanu ceturtdien, 24.augustā Rīgā tiks svinēta Ukrainas Neatkarības diena, informēja Rīgas dome.

Rīgas rātsnamā esošajā ukraiņu kopienas centrā “Rīgas sirds” no 24.augusta līdz 29.augustam norisināsies labdarības projekts “Ukraina. Brīvības rezidence”. Tas ir starptautisks latviešu un ukraiņu mākslinieku sadarbības projekts, kura mērķis ir apvienot dažādu valstu māksliniekus vienotā brīvības meklējumā, kā arī atbalstīt tos, kuriem karadarbības rezultātā ir nepieciešams garīgās veselības atbalsts.

Projektā piedalīsies vairāk nekā 20 Latvijas un Ukrainas mākslinieki un radošo nozaru pārstāvji. Apmeklētājiem būs iespējams pavadīt nakti līdzīgi, kā to nākas darīt Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas patvērumu no raķešu uzlidojumiem rod metro stacijās, baudīt gastronomisko performanci un klausīties lugas lasījumu.

Projekta laikā radītos mākslas darbus ikviens varēs iegādāties labdarības izsolē.

Today is a special National Flag Day in Ukraine. The one we are raising today is signed by Ukrainian defenders, heroes who fight for our freedom, for Ukraine, for our flag. There will come a time when our entire free and peaceful country will see it proudly wave. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/7HG3yV1fAi — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2023

З Днем Державного Прапора, Україно! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Сьогодні синьо-жовтий прапор України символізує не тільки небо і золоті пшеничні поля, а й незламність духу народу, волелюбність, миролюбність та силу. Цей прапор став символом свободи в усьому світі. pic.twitter.com/yzvG59CQ6I — Latvia in Ukraine (@LV_Ukraine) August 23, 2023

Wishing all Ukrainians a happy Day of the National Flag 🇺🇦! We have stood and will continue to #StandWithUkraine pic.twitter.com/GnzD6mXinR — MoD Estonia (@MoD_Estonia) August 23, 2023

A 30-meter Ukrainian flag was unfurled near the European Parliament for the National Flag Day. pic.twitter.com/1ONJyBGJXi — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) August 23, 2023

In 1991 the blue&yellow flag of Independent #Ukraine first flew at the UN HQ.

Today, on #NationalFlagDay – symbol of unity for all Ukrainians – we proudly joined the official flag-raising ceremony at the @UN, with diaspora reps @tufkaa & @abkeslev.

Happy National Flag Day! 🇺🇦 pic.twitter.com/Pu0uz2lemr — UKR Mission to the UN (@UKRinUN) August 23, 2023

I'm always filled with pride when I see our white-red-white flag & the Ukrainian flag next to each other. Because 🇺🇦 is a symbol of the resilience of its people & our 🤍❤️🤍 colors embody the courage of Belarusians. Sending best wishes to our 🇺🇦 friends on National Flag Day. pic.twitter.com/MvyHt6wpZU — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 23, 2023

National Flag Day in Riyadh 🇺🇦 These colors inspire us all and always!

Sovereign Ukraine stands firm✊ pic.twitter.com/j676Rjq2w6 — Anatolii Petrenko (@AmbUkraineKSA) August 23, 2023

Happy National Flag Day of Ukraine!

🇺🇦Flag of Freedom!

🇺🇦Flag of Bravery!

🇺🇦Flag of Independence! pic.twitter.com/helmt0cBu5 — UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) August 23, 2023

“May the blue symbolize the vastness of your nation's potential, while the yellow radiates the warmth and optimism that permeates your society…” – exceptionally heart-touching congratulations from the citizen of India 🇮🇳, Satish Ji, on the occasion of 🇺🇦 National Flag Day pic.twitter.com/c4f2qo2FbF — UKR Embassy in India (@UkrembInd) August 23, 2023

Today is #Ukrainian National Flag Day! Deeply rooted in #Ukraine’s ancient history, the 🔵🟡 national flag has been a source of national inspiration and admiration for generations of #Ukrainians. Read more about the history and significance of the 🇺🇦: https://t.co/aOAfY4aUoK pic.twitter.com/IRkjlOawiy — Ukrainian World Congress 🇺🇦 (@UWCongress) August 23, 2023

Tāpat 24.augustā notiks biedrības “Tavi draugi” organizētā zibakcija “Saulespuķu ceļš”. Biedrība akciju “Saulespuķu ceļš” rīko jau otro gadu pēc kārtas, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju un Latvijā mītošos ukraiņus pievienoties.

Līdzīgi kā pērn, “Saulespuķu ceļš” veltīts Ukrainas nepagurstošajai cīņai par brīvību un ikvienam Ukrainas civiliedzīvotājam Latvijā. Zibakcijas centrālais elements ir saulespuķu pušķis, kas plkst.15.30 sāks savu ceļu no “Tavi draugi” angāra Rīgā, Ventspils ielā 50 līdz Vērmanes dārza skatuvei, kur tas plkst.17 tiks svinīgi nodots Ukrainas vēstniekam Latvijā Anatolijam Kucevolam.

“Saulespuķu ceļa” noslēgumā Vērmanes dārzā no plkst.17 līdz 19 notiks labdarības koncerts Ukrainas armijas atbalstam, kas pulcēs Latvijas un Ukrainas māksliniekus – koncertā uzstāsies “Varakuta”, Timurs Vilcāns, Katrīna Gupalo ar grupu, Anastasija Vasilenko, Anastasija Jačmenkina un “Subscriptum”, “Rigga Reggae”, Igo, Edgars Vilcāns, “Queentessence” un Rihards Saule.

Koncertu atklās Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols un Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis (JV).

Svētku koncerts noslēgsies plkst.19 ar zibakciju “Vienotības ķēde”, kuras laikā visi klātesošie apvienosies pie 30 metrus gara Ukrainas karoga, paužot vienotību un kopību.

Labdarības koncerta apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt teltis ar ukraiņu precēm un nogaršot ukraiņu ēdienus.

Iestājoties tumsai, Brīvības piemineklis tiks izgaismots Ukrainas karoga krāsās.

Ukraina neatkarību ieguva pirms 32 gadiem, 1991.gada 24.augustā.